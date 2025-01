Топката е виновна: Микел Артета оправда пропуските на Арсенал с по-различното кълбо в Карабао Къп (ВИДЕО)

Наставникът на Арсенал Микел Артета посочи една от причините за загубата от Нюкасъл в първия мач от полуфиналите на Карабао Къп - и това е по-различната топка, която се използва в турнира. Испанският специалист смята, че именно кълбото, което се различава от това във Висшата лига, е допринесло за множеството пропуснати положения от неговите футболисти - нещо, което е било широко обсъждано и анализирано в съблекалнята на тима.

Александър Исак и Антъни Гордън донесоха победата на Нюкасъл на "Емиратс", давайки солиден аванс преди реванша на "Сейнт Джеймсис Парк" в началото на февруари. Артета смята, че топката в турнира лети много повече, отколкото тази във Висшата лига, а неговите играчи така и не са успели да свикнат с разликата.

"Мисля, че изритахме много от топките над гредата, а и е коварно, че тази топка лети много. Обсъдихме и това, така че има детайли, които можем да направим по-добре", заяви Артета след мача. Попитан за топката, Артета продължи: "Тя просто е различна, просто е много различна от топката във Висшата лига и трябва да се адаптираш към това, защото тя лети по различен начин. Когато я докосваш, захватът също е много различен, така че трябва да се адаптираш към това."

Другият полуфинал противопоставя отборите на Ливърпул и Тотнъм, като първата среща ще се състои днес - 8 януари, от 22:00 часа българско време. "Червените" влизат в двубоя след равенство с Манчестър Юнайтед, а голямата звезда на отбора Мохамед Салах се конфронтира с легенда на Ливърпул.

Mikel Arteta on the Carabao Cup ball: “It's very different to the Premier League ball”. pic.twitter.com/L2LLhgN9zQ