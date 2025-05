"Вие сте ужасен репортер": Тръмп изгони журналист след въпрос за самолета-подарък от Катар (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп се ядоса на репортер, който го попита за дарения от Катар нов самолет. По-рано днес Пентагонът съобщи, че е приел подаръка, като плановете са самолетът Boeing 747 да бъде модернизиран за евентуално използване от президента като нов „Еър Форс 1“. Говорител на Пентагона потвърди пред New York Times и Associated Press, че самолетът, чиято пазарна стойност е около 200 милиона долара, е дарение.

„Вие трябва да се махнете оттук, какво общо има катарският самолет? Те дават на американските сили самолет и това е прекрасно. Тук говорим за много други неща, а NBC се опитват да ме разсеят от това, което току-що видяхте. Вие сте ужасен репортер. Вие нямате необходимите качества да сте репортер, не сте достатъчно умен. Катарците освен самолета ще правят инвестиции за 5,1 трилиона долара. Трябва да си отидете в студиото си в NBC, защото Брайън Робъртсън и хората, които ръководят това място (NBC News) трябва да бъдат разследвани, а вие сте позор, никакви въпроси повече от вас“, заяви ядосан Тръмп.

