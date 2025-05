Уникална драма в Бундеслигата! Дортмунд ликува, Лайпциг тъгува, а Байерн пак бушува

Последният 34-ти кръг от Бундеслигата премина изключително драматично. Големият победител в него се казва Борусия Дортмунд! "Жълто-черните" разгромиха Кил с 3:0 и благодарение на загуба на Фрайбург с 1:3 от Айнтрахт Франкфурт финишираха с 57 точки на четвъртото място, даващо право на участие в Шампионска лига. "Отборът от Шварцвалд" пък е пети с 55 пункта и ще се подвизава в Лига Европа. Другият губещ е РБ Лайпциг, който отстъпи с 2:3 от Щутгарт и остана извън позициите за европейските клубни турнири с 51 точки.

"Червените бикове" ще бъдат заместени в Лига на конференциите от Майнц 05, завършил с точка повече в топ 6. "Карнавалният тим" завърши 2:2 в последната си среща срещу Байер Леверкузен. Айнтрахт (Франкфурт) пък допълни топ 3 с 60 точки. На дъното сигурни изпадащи са Холщайн Кил и Бохум, а Хайденхайм ще играе бараж за оставане в Първа Бундеслига.

ОЩЕ: Ливърпул вади сериозна сума, за да привлече точния заместник на Александър-Арнолд

Bayer Leverkusen didn't lose a SINGLE away game in Bundesliga in the last two seasons under Xabi Alonso.



A new Bundesliga record. 🤯 pic.twitter.com/L08XjwFJZm