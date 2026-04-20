Спорт:

Ювентус и Милан не грешат, но ПСЖ стъпи накриво

20 април 2026, 0:57 часа 275 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ювентус и Милан не грешат, но ПСЖ стъпи накриво

Ювентус постигна категоричен успех с 2:0 на „Алианц Стейдъм“ срещу Болоня в двубой от 33-ия кръг на Серия А и събра 63 точки на четвъртото място. Ювентус поведе още във 2-ата минута чрез Джонатан Дейвид, а в 12-ата гол на Франсиско Консейсао бе отменен заради засада. След почивката, в 57-ата, Кефрен Тюрам оформи крайното 2:0, като до края нови попадения не паднаха.

Попадението на Адриен Рабио четири минути преди края на първата част беше достатъчно, за да бъде осигурена победа на Милан с 1:0 над последния в класирането на Серия А Верона, а също така „росонерите“ събраха 60 точки и изпревариха Наполи на 2-ото място по голова разлика.

Междувременно Лион изненада ПСЖ с 2:1 като гост, след ранни голове на Ендрик и Афонсо Морейра, а Хвича Кварацхелия върна едно попадение в края. Така парижани пропуснаха шанс да увеличат аванса си на върха и битката за титлата се завързва. Те са лидери с 63 точки, една пред Ланс и мач по-малко. „Хлапетата“ са трети с 54.

 

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Милан Ювентус Серия А ПСЖ
