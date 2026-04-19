Край на математиката! Байерн Мюнхен е шампион на Германия!

Байерн Мюнхен е шампион на Германия за 35-и път! Това се случи четири кръга преди края на първенството. Баварците надделяха с 4:2 у дома над Щутгарт. Така баварците събират 79 точки и водят с 15 пред Борусия Дортмунд, който можеше да отложи празниците с още седмица, ако вчера беше спечелил при визитата на Хофенхайм. Гостите остават на 4-о място с 56 точки, изпреварени от РБ Лайпциг, който вече е 3-ти.

Възпитаниците на Себастиан Хьонес откриха резултата още в 21-вата минута чрез Крис Фюрих, който пое хубав пас от Ел Ханус, напредна и стреля ниско по земята, за да прати топката във вратата на Ян Урбих. Байерн обаче отговори с три гола в рамките на шест минути и обърна развоя от 31-ата до 37-ата минути. Точни бяха Рафаел Герейро, Николас Джаксън и Алфонсо Дейвис. Герейро изравни, след като пое от въздуха пас на Джамал Мусиала, а топката се отби в страничната греда и влезе в мрежата.

Луис Диас пък центрира на Джаксън за 2:1, като топката влезе толкова близо до гредата долу, че вратарят Александър Нюбел нямаше какво да направи. Алфонсо Дейвис с глава вкара за 3:1, а още преди да завърши първото полувреме Мусиала можеше да направи 4:1. Изстрелът му в добавеното време на първото полувреме се отби в гредата и излезе в аут.

В 52-рата минута Хари Кейн вкара четвъртия гол, който е и негов 32-ри през сезона. Байерн намали значително оборотите, явно с мисълта за полуфинала в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен през седмицата. Въпреки това Майкъл Олисе на два пъти пропусна да увеличи преднината на тима от Мюнхен. Чема Андерс вкара много красиво попълнение, изпращайки от воле топката под гредата за 2:4 минута преди края на редовното време.

