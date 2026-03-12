Във Франция не искат Мбапе да играе за Реал Мадрид

Контузията на Килиан Мбапе е една от най-обсъжданите теми, що се отнася до Реал Мадрид. Той беше във Франция, за да получи второ мнение за коляното си. Там в медиите не са доволни, че нападателят иска да се завърне в игра за Реал Мадрид. Според тях Мбапе не трябва да играе за „кралете“ до лятото, за да се запази здрав за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

„Мбапе трябва да спре да играе за Реал Мадрид“

Водещият Сирил Хануна говори именно за това в предаването си по една от местните телвизии: „Мбапе дойде в Париж, за да потърси второ мнение. От това, което разбирам, състоянието на коляното му е сложно. Много по-сложно от очакваното. Единственият начин да играе на Световното първенство е незабавно да спре да играе за Реал Мадрид. Връзките са увредени, казвам ви.

Още: Винисиус Жуниор изравни два рекорда на Роналдо

„Ако се върне в игра сега, всичко приключва“

Ако спре да играе и прави интензивни упражнения за укрепване, може да стигне до Световното. Ако се върне в игра сега, всичко приключва: няма да има Световно първенство за Мбапе“. Според Хануна Мбапе е отишъл да поиска втото медицинско мнение за контузията си в Париж, понеже няма пълно доверие на лекарите в Реал Мадрид. Французинът вече се завърна в испанската столица, след като прекара няколко дни в Париж, а от лагера на „кралете“ са позитивни за възстановяването му.

Още: Защитник на столичен гранд си отвори вратите за Мондиал 2026