Във Франция не искат Мбапе да играе за Реал Мадрид

Контузията на Килиан Мбапе е една от най-обсъжданите теми, що се отнася до Реал Мадрид. Той беше във Франция, за да получи второ мнение за коляното си. Там в медиите не са доволни, че нападателят иска да се завърне в игра за Реал Мадрид. Според тях Мбапе не трябва да играе за „кралете“ до лятото, за да се запази здрав за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

Водещият Сирил Хануна говори именно за това в предаването си по една от местните телвизии: „Мбапе дойде в Париж, за да потърси второ мнение. От това, което разбирам, състоянието на коляното му е сложно. Много по-сложно от очакваното. Единственият начин да играе на Световното първенство е незабавно да спре да играе за Реал Мадрид. Връзките са увредени, казвам ви.

Ако спре да играе и прави интензивни упражнения за укрепване, може да стигне до Световното. Ако се върне в игра сега, всичко приключва: няма да има Световно първенство за Мбапе“. Според Хануна Мбапе е отишъл да поиска втото медицинско мнение за контузията си в Париж, понеже няма пълно доверие на лекарите в Реал Мадрид. Французинът вече се завърна в испанската столица, след като прекара няколко дни в Париж, а от лагера на „кралете“ са позитивни за възстановяването му.

