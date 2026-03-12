Защитник на столичен гранд си отвори вратите за Мондиал 2026

Още един футболист от родните грандове получи шанс да играе на Световното първенство в САЩ, Канда и Мексико през лятото. Става въпрос за защитника на Славия Жордан Варела. Той получи разрешение от ФИФА да се състезава в официални мачове за един от сигурните участници на Мондиала – Кабо Верде. Новината беше съобщена от футболната федерация на страната. Варела е роден във Франция, като е играл за юношеските формации на „петлите“, но никога за първия отбор. Това е направило възможно той да смени спортната си националност.

Жордан Варела ще може да играе за Кабо Верде

Жордан Варела беше капитан на отбора на Франция до 20 години, но след като не записа нито една минута за представителния отбор на „петлите“, от ФИФА му дадоха зелена светлина да се състезава в официални мачове за Кабо Верде. Той вече дебютира за „сините акули“, но в контролна среща срещу Малайзия през май 2025 г. Кабо Верде се класира на финалите на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико и така Жордан Варела и ма сериозен шанс да запише минути на Мондиала.

Следващите мачове на Кабо Верде са в края на март

Варела пристигна в Славия през 2024 г. и от тогава той играе на много високо ниво за „белите“. През настоящия сезон левият бек е записал 19 мача в Първа лига, в които е вкарал едно попадение. Кабо Верде ще играе контролни срещи срещу Финландия и Чили в края на март, които са част от подготовката за Мондиал 2026. В групите на Световното първенство „сините акули“ ще играят срещу Испания, Уригвай и Саудитска Арабия.

