Ювентус прекратява договора на Пол Погба

Ръководството на Ювентус се готви да прекрати договора на Пол Погба. Както е известно, бившият френски национал бе уличен в употреба на допинг и получи 4-годишно наказание. След това санкцията му бе намалена на 18 месеца, като той ще може да се завърне на терена през март 2025-та.

Шефовете на Ювентус обаче не възнамеряват да разчитат на Пол Погба и поради тази причина са му предложили договорът му да бъде прекратен по взаимно съгласие. Халфът е приел като се очаква в следващите дни контрактът да бъде анулиран.

🚨 Paul Pogba and Juventus, expected to agree on contract termination as he will become a free agent.



Talks to follow from tomorrow after CAS verdict, as Paul will be available from March.



Paul Pogba also feels a fresh start would be best solution for him and his career. pic.twitter.com/niTvAzRbzt