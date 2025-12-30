Как да се отървете от вредителите в градината с диатомитна пръст

Борбата с вредителите в градината може да бъде предизвикателство, особено като се има предвид нарастващото нежелание за използване на химически пестициди. Днешните домашни градинари трябва да бъдат по-креативни от всякога в стремежа си да отърват растенията си от нежелани вредители. За щастие, има нетоксични, екологични средства, които могат да прогонят вредителите също толкова ефективно. Диатомичната пръст (или DE накратко) е популярна алтернатива на пестицидите, ако сте изправени пред нашествие от насекоми в градината. Този фин бял прах е направен от пулверизирани вкаменели останки от древни диатомеи, едноклетъчни организми, които все още живеят във водни пътища днес. DE служи като отлично средство за възпиране на някои от най- лошите градински вредители, които искате да прогоните от двора си незабавно - всичко - от мравки, охлюви и листни въшки до многоножки, сочници и зелеви личинки.

Ако погледнете диатомитната пръст под микроскоп, ще забележите, че всяка гранула има назъбени ръбове, които могат да причинят сериозни щети на екзоскелетите както на градинските, така и на обикновените вредители по стайните растения . Това в крайна сметка ще доведе до смъртоносна дехидратация за всеки вредител, който влезе в контакт с праха. За съжаление, диатомичната пръст не прави разлика между насекоми – тя може да бъде вредна за всички посетители във вашата градина. Ако се надявате да привлечете полезни насекоми в двора си , използвайте този естествен репелент срещу вредители само върху растения, които не ви пречи да ги поддържате напълно без насекоми. За да използвате диатомитна пръст в градината си, не забравяйте да изберете хранителен вариант. Поръсете с дебел пръст около растението, което се надявате да защитите. Можете да го нанесете и върху листата. Само избягвайте цветята, за да не навредите на жизненоважни опрашители. Използвайте диатомитна пръст, за да се предпазите от тези 10 градински вредители.

Мравки

Мравките несъмнено са жизненоважни за биоразнообразието на вашия двор. Въпреки това, може да не искате те да се мотаят около определени растения. Те могат да бъдат неприятни за присъствие около местата за отдих на открито и могат да повредят растенията ви, когато отглеждат листни въшки върху тях. Поръсете с диатомитна пръст около местата, където забележите шествие от мравки или мравуняк. Тези малки, но могъщи насекоми са умели в решаването на проблеми и комуникацията. Скоро информацията ще се разпространи в колонията, за да се избегне бялото прахообразно вещество във вашия двор.

Охлюви

Привлечени от вкусните листа на вашите растения и влажната сянка, която растителността създава, охлювите са проблем в повечето градини. Те са особено разпространени между пролетта и есента. С течение на времето тези лакоми нашественици могат да опустошат градината ви, оставяйки следи от дупки в листата и плодовете. Те особено обичат зеле, брюкселско зеле и карфиол, наред с други зеленчуци. Диатомичната пръст може да бъде доста ефективна за убиване на тези мекотелесни насекоми. Просто не забравяйте да използвате хранителен диетом и да го прилагате само когато условията са сухи. Той губи ефективността си, когато е мокър.

Гъсеници

Въпреки че молците и пеперудите могат да бъдат полезни опрашители в градината, техните ларви могат да причинят проблеми. В зависимост от вида, гъсениците могат да разрушат градината ви. Някои дъвчат дупки или бразди през листните ви зеленчуци, докато други ядат плодове отвътре навън. Независимо от конкретния вид щети, гъсениците не винаги са добре дошли. Можете да използвате диатомитна пръст като защитна бариера около растенията, които тези пълзящи гадинки обичат да хапват. Ако започнете да виждате признаци на гъсеници, поръсете праха върху и около растението си. Това няма да им навреди значително, но може да намали броя им.

Японски бръмбари

Японските бръмбари са инвазивен вид в САЩ, известен с това, че оставя след себе си разрушителна следа. Тези досадни бръмбари не само причиняват щети като възрастни, но и техните ларви се насочват към корените на трева и някои растения. По-специално, те гравитират около рози, овощни дървета, грозде, кани и брези. Диатомичната пръст е един от най-добрите естествени методи за борба с японските бръмбари. Просто я поръсете върху и около растенията, които изглежда се насочват. Само не я използвайте върху растения, които привличат опрашители - тя ще ги убие и тях.

Листни въшки

В много случаи листните въшки не винаги причиняват сериозни вреди на растенията. Понякога обаче популациите им могат да се увеличат до степен, в която насекомите стават досадни. Те произвеждат медена роса, която в най-добрия случай създава лепкава каша по растенията, а в най-лошия може да насърчи растежа на саждива плесен или размножаване на мравки. Ако забележите мнозинство от листни въшки, наред с пожълтели, накъдрени листа, забавен растеж на растенията или кадифени черни петна, може да се наложи да се предприемат мерки за смекчаване на проблема. Нанесете диатомитна пръст върху листата и стъблата на растенията с листни въшки. Уверете се, че растението е сравнително сухо и нанасяйте отново, докато проблемът не се реши.