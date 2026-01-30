Много продукти се предлагат на пазара като универсални торове , което означава, че съотношението NPK е балансирано, например 5-5-5 или 20-20-20. Тези видове торове осигуряват балансирано съотношение на хранителни вещества и са като цяло приемливи за всички видове растения. За листни стайни растения, които не се отглеждат за цветя, тези (или други, които са малко по-високо съдържание на азот) са идеален избор. Ако искате да инвестирате само в един вид тор, това е, което бихме препоръчали!

Ако торите цъфтящо растение, ще искате да използвате тор с високо съдържание на фосфор, за да стимулирате цъфтежа (например 15-30-15). Торът за палми ще бъде с високо съдържание на калий и ниско съдържание на фосфор (например 16-5-25). Можете също да закупите специални торове за орхидеи, кактуси и други!

Следващото важно съображение е колко често трябва да торите растенията си.

Колко често да торите стайните си растения

Може да е трудно да разберете кога вашите растения се нуждаят от тор. Не винаги има ясни признаци, каквито са при недоливане на вода или лошо осветление. Вместо това е полезно проактивно да се определи режим на торене, който е идеален за вашето конкретно растение

Като цяло, ще започнете да торите в началото на пролетта, когато растението ви излезе от зимен покой, като това ще продължи през лятото и в началото на есента. Когато повечето растения забавят растежа си през зимните месеци, най-добре е да спрете рутинното си торене.

Признаци, че преторявате растенията си

Възможно е да преторите растенията си, поради което е важно винаги да следвате инструкциите на етикета. Когато се използва твърде много тор, минералните соли се натрупват в почвата по-бързо, отколкото растението може да ги използва. Резултатът може да бъде физическо „изгаряне“ на корените или промяна в pH на почвата, което може да причини увреждане на корените и да направи хранителните вещества недостъпни за растението.

Признаците за прекомерно торене включват:

Долните листа увяхват или пожълтяват

Върховете и краищата на листата стават кафяви

Листата падат рязко

Растежът се забавя или спира

Корените стават черни или кафяви

Кората се образува на повърхността на почвата

Ако разпознаете признаците на прекомерно торене, препоръчваме да промоете почвата на растението си възможно най-скоро. За целта поставете растението си в мивка или вана и оставете водата бавно да се отцеди през почвата и да излезе през дренажния отвор за няколко минути (по-дълго за големи саксии). Водата ще отмие всички натрупвания на минерални соли, които биха могли да навредят на растението ви. Оставете излишната вода да се отцеди, преди да поставите растението обратно на обичайното му място. Отложете торенето поне за един месец, за да дадете време на растението да се възстанови.

Как да торите растенията си

Отстранете мъртвите или умиращи листа и почистете отломките от повърхността на почвата, за да осигурите равномерно разпределение на тора.

Никога не прилагайте тор върху суха почва. Препоръчваме поливане ден-два преди торене.

Следвайте инструкциите на етикета и не добавяйте повече тор от указаното.

Изсипете торовата течност равномерно върху горния слой на почвата, докато течността започне да капе от дренажния отвор. Избягвайте да изливате тор върху листата на растението.