Размножаване на рози с резници: Кога и как се прави

При размножаване на рози с резници се отрязва част от стъблото на съществуващ храст и се засажда в почвата. От тези резници ще се развие ново растение, което ще цъфти след няколко години. Този метод ви позволява да размножите любимия си сорт напълно безплатно. Но преди да вкорените роза, е важно да знаете кога и как точно се прави това.

Размножаване на рози с резници

Опитните градинари знаят, че най-доброто време за размножаване на рози е края на януари и февруари. По това време растенията са в латентно състояние, така че резитбата причинява минимална вреда.

Както обясняват градинарите, катерливите рози, почвопокривните рози и някои други рози могат да се размножават чрез резници. Този процес е най-добре да се извършва през зимата, ако работите с дървесни резници – такива, които са твърди и от миналата година, които са трудни за вкореняване през друго време на годината.

Най-подходящият месец за вземане на резници от рози зависи от възрастта на храстите. За млади растения с меки, гъвкави издънки се препоръчва размножаване между май и август. За по-стари, вдървени резници се препоръчва да се вземат през по-студените месеци: или в късна есен, веднага след като листата са опадали, или в края на зимата, преди да се появят пъпките. В по-топлите райони периодът за размножаване на рози се простира през цялата зима, при условие че няма силни студове.

Зимата е подходящо време, защото старите резници, взети сега, ще имат достатъчно време да се вкоренят и да образуват силни корени.

Как да отглеждаме роза от резник през зимата

Експертите обясниха подробно как се размножават рози от резници. Стари, вдървени клони се отрязват с остри ножици за градинарство, третирани със спирт. Изберете най-здравите и видимо силни издънки, като се уверите, че са неприсадени. Направете прав разрез точно под листна пъпка и вземете резници с дължина 15-30 см. Подрежете горната част на всяка резница под ъгъл. Потопете долните части на издънките в разтвор за вкореняване.

Намерете защитено място с рохкава почва (неотоплявана оранжерия също ще свърши работа). Добавете компост и изкопайте дупки на 2/3 от дълбочината на резниците. Поставете чакъл на дъното за дренаж. Заровете резниците и ги оставете там до следващата есен, като поливате почвата, докато изсъхне.

Те ще се вкоренят на новото си място около лятото или есента на следващата година. След това могат да бъдат изкопани и пресадени на постоянното си място. Преди презасаждане се препоръчва да се смеси компост и костно брашно в дупката. Пресадените резници трябва да се поливат приблизително на всеки два дни и да се мулчират за зимата.

След 1-3 години тези издънки би трябвало да цъфтят за първи път. На този етап е достатъчно да ги поливате два пъти седмично, да торите по време на цъфтежа и да подрязвате през есента. След 3 години резниците достигат зрялост. Грижата за тях е същата като за възрастните растения: поливане веднъж седмично и торене веднъж месечно.

