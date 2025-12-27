6 интересни факта за розите, които не сте подозирали

Повечето хора свързват розите с любов, но тези красиви цветове са нещо повече от просто специален артикул за Свети Валентин. Розите се предлагат в зашеметяващо разнообразие от форми, размери и нюанси, което ги прави наистина разнообразни цветя и любимци в градините по целия свят. Повече от 150 вида рози растат като храстовидни растения , увивни растения и почвопокривни растения, така че вероятно ще намерите място за рози в градината си (просто не забравяйте да спрете и да ги помиришете). Тези изненадващи факти за розите може да ви дадат нова перспектива за това класическо цвете.

1. Розите са едни от най-старите цветя

Не е чудно, че розите са споменавани в литературата и музиката от векове. Археолозите са открили вкаменелости на рози, датиращи отпреди 35 милиона години.

2. Можете да ядете рози

Поставянето във ваза не е единственият начин да използвате розите в кухнята. Венчелистчетата им са годни за консумация, а розовата вода (направена чрез накисване на венчелистчетата във вода) често се добавя към желета или конфитюри или се използва като подправка в индийски и китайски ястия. Розите отглеждат и плод с форма на зрънце, наречен шипка . Плодовете могат да бъдат оранжеви, червени, тъмнолилави или черни. Шипките са пълни с витамин С и могат да се използват в коктейли или да се сушат за приготвяне на освежаващ чай.

3. Ароматът им се използва в парфюми

Знаете поговорката: Спри и помириши розите. Е, розите не са избрани за тази фраза случайно; прекрасният им аромат е популярен флорален аромат в много парфюми. По-конкретно, розовото масло е основна съставка в парфюмерийната индустрия от векове. Извличането на розово масло от цветове изисква огромно количество рози; две хиляди рози произвеждат само един грам масло.

4. Всеки цвят на розата има различно значение

Ако не сте фен на класическата червена роза, която се появява във филмите и картичките за Свети Валентин , имате късмет; има много красиви цветове рози, всички със специфични значения. Освен червените рози, символизиращи любов и романтика, розовите рози излъчват грация и елегантност. Ярко жълтите рози представляват приятелство и веселие. В по-мрачен тон, белите рози означават съчувствие, поради което често може да ги видите на погребения. Белите рози обаче могат да представляват и чистота, духовност и невинност. Предложете оранжеви рози за следващия си поздравителен букет (може би за абитуриент или новоназначен служител). Те представляват ентусиазъм.

5. Розата е националното цвете на САЩ

Вероятно бихте могли да назовете националната птица на САЩ (подсказка: тя е на гърба на монетата от 25 цента), но може би не знаете, че националното цвете е розата. През 1986 г. президентът Роналд Рейгън обявява розата за национален цветен символ на Съединените щати.

Той го направи, докато стоеше в известната Розова градина на Белия дом. Различни сортове рози са и щатските цветя на Джорджия, Айова, Ню Йорк, Северна Дакота и Вашингтон.

6. Розите са кръстени в чест на хората

Забавен факт за розите е, че са кръстени в чест на политици, известни личности и други легендарни личности като почит към техния принос към обществото. Розата на Елизабет Тейлър е ярко розова хибридна чаена роза , докато розата на Барбра Стрейзънд, към която тя е била много придирчива, е с лавандулов цвят и ярък, цитрусов аромат. Розата на Джулия Чайлд е, както се очаква, масленожълта на цвят с аромат на женско биле. Първата дама Лора Буш е избрала роза с оранжево-канелен оттенък, защото ѝ е напомняла за залез в Тексас. Дори Елвис Пресли има роза, кръстена на него - оранжево-розова хибридна чаена роза.