Как да наторите розите с пепел от камината

Да кажем, че сте били домакини на празнично тържество и сте имали пукащ огън в камината. Или токът ви е спрял по време на зимна буря и сте поддържали къщата топла, като сте палили дърва цяла нощ. Или може би децата ви просто са искали да изпекат маршмелоу. В крайна сметка ще трябва да почистите тази камина.

Прашна работа е, но бихте искали да направите нещо от цялата тази дървесна пепел, вместо да я изхвърляте. Има редица изненадващи приложения за дървесната пепел от вашата камина , които могат да включват компостирането ѝ. Но знаехте ли, че можете да я приложите към розите си и да им помогнете да процъфтяват през следващата година?

Розите са растения, които се хранят много с хранителни вещества, за да произвеждат изобилие от цветове всяка година. Това може бързо да изчерпи почвата. Розите трябва да се торят ежегодно всяка пролет и след като прецъфтят през лятото. Можете да започнете процеса, като събирате и съхранявате дървесната си пепел, за да се подготвите за пролетното подхранване. Няколко предпазни мерки: алкалите в дървесната пепел могат да бъдат риск за здравето и да дразнят кожата, затова се препоръчва да носите защитно облекло, очила и маска за прах. Никога не изгаряйте обработена под налягане дървесина и не използвайте пепелта ѝ като тор за компост. И вероятно е нужно да се казва: Уверете се, че дървесната пепел е напълно охладена и не съдържа топли жарава, преди да я извадите от камината.

Как и защо да използваме дървесна пепел като тор за рози

Дървесната пепел съдържа високи нива на калций, калий, фосфор и магнезий. Калият и фосфорът са два от трите (заедно с азота) ключови макронутриента, от които всяко растение се нуждае. Магнезият е неразделна част от хлорофила, така че дефицитът му може да се прояви като жълти листа. Магнезият също така помага на растенията да усвояват азот и фосфор, ключови за растежа на клетъчните стени и производството на семена и цветен прашец. Калцият е важен за растежа на корените и е отличен начин за подобряване на почвата за процъфтяване на розите . Тези цветя предпочитат леко кисела почва. Така че, ако сте тествали нивата на pH на почвата си и сте установили, че тя е твърде киселинна, алкалният калций може да повиши нивото на pH, правейки я по-малко киселинна.

За да подхраните розите си, първо отстранете всички големи парчета дървени въглища от дървесната пепел. Можете да използвате пепелта отделно или да я добавите към собствена компостна смес, която ще направи вашите рози по-пълноценен тор. Никога обаче не трябва да я смесвате с друг химически тор. Това може да доведе до отделяне на вреден газ. В началото на пролетта нанесете компоста или дървесната пепел директно в основата на растенията. Полейте ги, за да предотвратите разнасянето на пепелта и за да помогнете на основните хранителни вещества бавно да стигнат до корените на растението, когато то излезе от състояние на покой.