Топ 5 на най-добри стайни растения за хора страдащи от алергии

Търсите най-добрите стайни растения за страдащи от алергии? Добрата новина: не всички растения съдържат много полени. Стайните растения с ниско съдържание на полени ви помагат да се наслаждавате на зеленина без кихане, сърбящи очи или пристъпи на астма. Тези пет стайни растения са с ниско съдържание на полени, пречистват въздуха и са безопасни за чувствителни домакинства. Освен това са лесни за поддръжка - внасят свеж въздух, естествена влажност и спокойствие във вашия дом.

5. Парлор Палм

Палма за салон в плетена саксия тип кошница на дървен стол, с меки, извити листа и буйни зелени листа.

Палмата Парлор (Chamaedorea elegans) е една от най-подходящите за алергии стайни палми, които можете да си вземете у дома. Тя произвежда много малко цветен прашец, добавя лека влажност към въздуха и вирее в слабо осветени пространства, където други растения може да се затрудняват.

С класическите си листа и успокояващо присъствие, това е перфектният избор за апартаменти, сенчести ъгли или офис бюра. Палмата Parlor е вечен фаворит за всеки, който иска зеленина без притеснения.

4. Паяково растение

Безопасно, весело и игриво, растението паяк (Chlorophytum comosum) е предпочитан избор за чувствителни домакинства. То не отделя цветен прашец на закрито и е едно от най-добрите растения за пречистване на въздуха – филтрирайки често срещани замърсители като формалдехид и ксилен.

Това растение, подходящо за домашни любимци, е и изключително лесно за грижи. То вирее на ярка, непряка светлина, но се адаптира добре и към места с по-слаба светлина, като се нуждае само от от време на време поливане. Закачете го в кошница, поставете го на рафт или освежете бюрото си с неговите раирани, извити листа.

3. Лилия на мира

Спокоен и елегантен, Спатифилум (Spathiphyllum) предлага повече от просто красив външен вид. Цветовете му излъчват лек, ненатрапчив аромат, а самото растение работи усилено за намаляване на спорите на мухъл и филтриране на вредни токсини като бензен и въглероден оксид.

Освен това повишава влажността на въздуха в помещенията, което може да облекчи алергичните симптоми, като сухота в гърлото и сърбеж в очите. Лилиите виреят при слаба светлина и се нуждаят само от седмично поливане, което ги прави нежен, лесен за поддръжка вариант за спални, бани или пространства за медитация.

2. Бамбукова палма

Търсите ефирна, тропическа атмосфера без алергени? Бамбуковата палма (Chamaedorea seifrizii) е вашето решение. С перасти листа и освежаващо присъствие, това растение произвежда малко цветен прашец, като същевременно подобрява влажността на въздуха и филтрира замърсителите от него.

То вирее на ярка, непряка светлина и е красиво допълнение към дневните или осветените от слънцето кътчета. Освен това е подходящо за домашни любимци - безопасно както за чувствителни хора, така и за космати приятели.

1. Змийско растение

Змийското растение (Dracaena trifasciata, преди известно като Sansevieria) е един от най-добрите избори за страдащите от алергии. То практически не отделя цветен прашец, което го прави безопасно за чувствителни домове, като същевременно работи и като пречиствател на въздуха – премахва токсини като формалдехид, бензен и ксилен.

Това издръжливо, устойчиво на суша растение вирее при слаба светлина и не се притеснява от рядко поливане. Поставете го в спалнята си, за да подобрите качеството на въздуха и съня си, или в офиса си за смел, модерен и едновременно с това успокояващ щрих.

С правилните растения можете да се насладите на зелен, жизнен дом без алергични пристъпи. Тези пет стайни растения за страдащи от алергии са с ниско съдържание на полени, пречистват въздуха и са лесни за поддръжка - идеалният начин да се наслаждавате на зеленина без притеснения. Само не забравяйте да избърсвате листата редовно и да избягвате прекомерно поливане, за да предотвратите натрупването на прах или мухъл.