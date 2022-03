4 грешки, които хората с диабет над 50 години допускат най-често

Въпреки че можете да развиете диабет на всяка възраст, заболяването от тип 2 обикновено се среща при пациенти на средна възраст.

Според експерти от Националния институт по здравеопазване в САЩ (NIH) е по-вероятно да развиете диабет тип 2, ако сте на 45 или повече години. Други рискови фактори за диабет тип 2 включват фамилна анамнеза, наднормено тегло или затлъстяване.

Експерти посочиха най-често допусканите грешки от диабетиците над 50 години, пише електронното издание Eat This, Not That.

Грешка №1: Закуска без протеини

С напредването на възрастта мускулната маса започва да намалява. Този процес може да започне още на 30 години. Намаляването на мускулната маса забавя метаболизма, обяснява д-р Лорън Харис-Пинкус.

Той препоръчва прием на поне 20 грама протеин на закуска с цел забавяне загубата на мускулна маса. От изключително значение е да консумирате това количество сутрин, за да запълните дефицита и да подкрепите мускулите си след дълго гладуване през нощта.

В случая 20 грама протеин може да си набавите чрез консумацията на 3 яйца, 3/4 чаша извара или кисело мляко, или 1/4 чаша протеин на прах.

Грешка №2: Детокс със сок

Ако имате диабет, д-р Тоби Смитсън не препоръчва придържането към режими за детоксикация на тялото, които са особено популярни в момента и най-вече така нареченото соколечение.

„За щастие тялото ни има своя собствена система за детоксикация (помислете за бъбреците, черния дроб, белите дробове, червата и кожата). Проблемът с изцеждането на сокове е, че по този начин ще лишите тялото си от приема на фибри. Те се унищожават напълно след смилането на плодовете и зеленчуците “, обяснява д-р Смитсън.

Вместо това той препоръчва балансирана диета, включваща храни, богати на фибри въглехидрати, постни протеини и здравословни източници на мазнини. Всичко това помага за балансиране нивата на кръвната захар.

Грешка №3: Избягване на добрите въглехидрати

Въглехидратите имат лоша репутация, особено когато говорим за диабет. Според д-р Харис-Пинкус това не се отнася за всички въглехидрати и някои от тях помагат за контролиране на кръвната захар.

„Фибрите са изключително важни за управление на нивата на кръвната захар. Храни като овес и боб, които съдържат разтворими фибри, помагат за регулиране на кръвната глюкоза, като забавят усвояването на въглехидратите. Други храни като горските плодове съдържат антиоксиданти, наречени полифеноли, за които се смята, че помагат за подобряване на инсулиновата чувствителност. Въпреки в състава им влизат и въглехидрати, те могат да имат положителен ефект върху кръвната захар", споделя още експертът.

Приемайте от 25 до 38 грама фибри на ден.

Грешка № 4: Пропускане на хранене

Мислите, че пропускането на хранене ще намали кръвната ви захар или ще ви помогне да отслабнете?

Д-р Смитсън предупреждава да не го правите.

„Често пропускането на хранене води до повишаване на кръвната захар“, обяснява експертът.

Пропускането на едно от трите хранения за деня в опит да отслабнете също може да доведе до преяждане поради продължителното гладуване или ниска кръвна захар.

Важно: Статията е с информативна цел и предоставената в нея информация не може да се използва като заместител на прегледа при лекар и предписаното от него лечение!