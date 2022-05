Тази напитка убива черния дроб по-бързо от алкохола

Ако мислите, че алкохолът е най-вредната напитка за черния дроб, грешите.

Резултатите от ново проучване показват, че освен него има и една цяла категория напитки, които причиняват сериозни увреждания на този орган, пише Eat This, Not That.

Консумацията им оказва значително отрицателно въздействие върху здравето и продължителността на живота. Доказано е, че те са една от причините за развитието на заболявания на черния дроб. Именно той отговаря за елиминирането на токсините от тялото и затова е изключително важно да се следи състоянието му.

Лекар разкри защо бирата е най-коварният алкохол за сърцето



Изследването на Framingham Heart Study (FHS) започва през 1948 г. в Бостън. Неговата цел е да се проследи влиянието на определен навици (като тютюнопушене или хранителни навици) върху сърдечно-съдовата система.

Наскоро експерти от Медицинския факултет на Бостънския университет публикуваха интересна статия в списанието Clinical Gastroenterology and Hepatology, базирана на нови открития на FHS.

От нея става ясно, че от 1948 до 20002 г. учените са изследвали здравния статус на 1636 потомци от първоначалната група. Средната възраст на участниците сред "потомците" от първата група е 63 години, а тази на участниците от втората - 48 години. 52% от тази тях са жени.

Тази напитка намалява вредата от алкохола върху черния дроб



Ефекти на напитките с високо съдържание на захар върху черния дроб

Според резултатите е възможно да се предотврати развитието на безалкохолна мастна чернодробна болест, ако се избягва консумацията на всяка една напитка с високо съдържание на захар.

Учените стигат до заключението, че хората, които пият често сладки напитки (т.е. хората, които ги пият повече от веднъж седмично), имат 2,5 пъти по-висок риск от развитие на чернодробни заболявания спрямо тези, които не консумират такива напитки.

102-годишен мъж каза кой е алкохолът на дълголетието



При хората, които пият тези напитки „от време на време“ (тоест повече от веднъж месечно, но по-рядко от веднъж седмично), учените също откриват увеличение на количеството мазнини в черния дроб в сравнение с тези, които изобщо не ги консумират.

Важно: Статията е с информативна цел и не замества консултацията с лекар!