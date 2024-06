Тези плодове са с най-ниско съдържание на захар

Диетологът Ейми Браунщайн споделя пред изданието Eat This Not That, че поне 4 вида плодове, които съдържат най-малко захар. Това са грейпфрут, ягоди, къпини и киви.

Плодовете с най-ниско съдържание на захар

Грейпфрутът е на първо място. Тропическият плод е с ниско съдържание на захар, но с високо съдържание на полифеноли, които предотвратяват развитието на диабет и също така помагат за регулиране на кръвното налягане. Освен това плодът съдържа витамин А, елемент, който е отговорен за доброто зрение, силния имунитет и силните кости.

Можете да добавите ягоди към вашата диета, ако следите количеството захар, което консумирате. Плодът е полезен за сърдечно-съдовата система, намалявайки маркерите на възпаление в тялото и „лошия“ холестерол.

Друг също толкова здравословен и не много сладък плод е къпината. Тя е богата на витамини и минерали и поддържа нормални нива на кръвната захар.

Струва си да обърнете внимание на кивито. В допълнение към витамините и минералите в състава му, то съдържа фибри, които са от съществено значение за здравословното храносмилане.

Един плод съдържа голямо количество витамини РР, Е, В1 и В2. Кивито е богато на витамин С, който от своя страна укрепва имунната система, повишава устойчивостта на организма към инфекции и укрепва кръвоносните съдове. Кивито съдържа доста голямо количество калий и магнезий (известно е, че магнезият регулира клетъчния метаболизъм и в комбинация с витамин С поддържа сърдечния мускул); съдържа танинова киселина и ензими, които разтварят протеина.

Някои специалисти с право наричат ​​кивито витаминозна бомба. Полезните свойства на кивито ви позволяват да изгаряте вредните мазнини в тялото, което освобождава кръвоносните съдове от кръвни съсиреци и удължава живота. Затова диетолозите съветват да ядете два или три плода киви на ден. Така само след месец рискът от образуване на кръвни съсиреци намалява, както и нивото на вредните мастни киселини в кръвта. Но за деца под 12-годишна възраст е по-добре да не прекаляват с този плод, тъй като, както всеки друг плод, в големи количества кивито може да причини хранителни алергии. Един плод на ден им е достатъчен.

Последните проучвания показват, че кивито има антитуморен и антиоксидантен ефект; подобрява физическото представяне. А в някои страни професионалните спортисти го използват като възстановяващо и стимулиращо средство.

Голямото количество калий в кивито ще помогне за справяне с високо кръвно налягане; витамин С укрепва тялото. Кивито ще помогне да се отървете от киселини и тежест в стомаха (след обилно хранене). Консумацията му е от полза в борбата със сърдечните заболявания и помага за изгарянето на мазнини, които блокират артериите (като по този начин намалява риска от образуване на кръвни съсиреци).

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!