Как да има повече трансплантации в България: Д-р Александър Симидчиев с предложение

„За последната година нямаме нито една трансплантация от жив донор, което е ужасно“. Това каза в „Лице в лице“ по bTV д-р Александър Симидчиев от „Демократична България“. В предаването той изпрати SMS на своята дъщеря, в който написа: „Ако нещо ми се случи, искам да даря органите си. Обичам те!“ „Изпращам го на нея, защото по този начин аз отнемам отговорността тя да трябва да решава, ако нещо се случи с мен“, обясни Симидчиев.

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По думите му нещо толкова кратко отнема отговорността от нашите близки и улеснява тяхното решение. „В България около 20% от хората, когато са попитани в такъв труден за тях момент, казват „не“, което невинаги съвпада с желанието на човека и затова искам хората да могат да направят нещо сами“, обясни Александър Симидчиев.

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По закон у нас всеки, който има установена мозъчна смърт, може да дари органи. Повечето лекари обаче питат близките дали могат органите да се дарят, поясни той. „Морално и етично е да се питат близките, същевременно близките трябва да знаят. Това, което аз ще направя, заедно с моите колеги в парламента – тъй като има официален списък, който е за хората, които отказват да даряват. Аз искам към този списък да се добавят хората, които потвърждават изрично приживе своето желание да дарят органите си. Тогава няма нужда да се питат близките“, каза д-р Александър Симидчиев.

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Той обясни, че много хора пътуват в чужбина, за да правят живо донорство, защото у нас има друг проблем, който пречи и който не е свързан директно с трансплантациите, а именно вътреболничните инфекции. „Ако човек направи толкова съществена жертва, за да спаси живота на свой близък, и това се провали, защото се получава тежка инфекция, от която човек може дори да почине, това обезсмисля всички усилия“, каза Симидчиев.

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„Чакащите за трансплантация у нас към днешна дата са 923 души. Това е горе-долу четири пъти повече, отколкото са депутатите в парламента. Тоест всеки един депутат има нужда да познава проблема на четири души и да знае от колко време чакат. Всеки един от нас в своите райони има поне четири такива. Ако ние имаме по-близка връзка с тях, това ще стане много по-добре“, категоричен е д-р Александър Симидчиев.

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Той се обърна към Министерството на здравеопазването с думите, че отдел „Трансплантации“ към Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ не е добра организационна форма. „Това трябва да бъде Изпълнителна агенция по трансплантация, както беше преди, за да може да се работи и да има отговорност“, каза той. По думите му трансплантациите са лесен за решаване проблем и в рамките на година и половина – две може да се реши.