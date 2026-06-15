Да махнеш един ръководител, че не се е справил с трансплантациите и след месец да го върнеш да се справи - как звучи?

Думите от заглавието са на бившия ни здравен министър д-р Мими Виткова и касаят връщането на Иванка Динева като изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" (ИАМН).

"Не може човек с икономическо, юридическо и т.н. образование да отговаря за трансплатанциите. Трансплантацията е отборен спорт и ние се губим там, защото сме индивидуалисти", добави и също бившият здравен министър д-р Стефан Константинов, който е категоричен, че за трансплантациите трябва да има отделна структура, извън ИАМН.

Д-р Виткова също подчерта - не може здравната система да е сергия. Не може всички да са търговски субекти - някой да ми покаже такава система в Европа, добави тя в сутрешния блок на БНТ.

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