Да помогнем на малкия Митко да проходи

Първите четири месеца от живота на Митко преминават в кувьоз, а майка му се прибира у дома без него. Днес, след повече от 10 мозъчни операции, тя има една голяма мечта: да види детето си как прави първите си самостоятелни стъпки. Малкият Митко е дете, което е преживяло повече болка, отколкото някои хора за цял живот. И въпреки всичко той се усмихва, обича да играе, търси близостта на другите деца и ни показва всеки ден колко силно иска да се движи и да открива света.

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Раждането

Митко се роди в началото на седмия месец. Още в първите часове от живота си получава тежки мозъчни кръвоизливи, последвани от прогресивна хидроцефалия. Три месеца е интубиран, а общо четири месеца прекарва в кувьоз. Днес Митко разбира света около себе си, говори, общува, обича игрите и другите деца. Той вече може да лази, да катери стъпала, пързалки и да преодолява препятствия. За някого това са обикновени детски движения. За семейството му всяко от тях е огромна победа, зад която стоят години работа, рехабилитация и постоянство. Но Митко все още не може да седи и да ходи самостоятелно.

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"Трудно е да гледаш детето си как толкова много иска да бъде самостоятелно, а тялото му все още не му позволява. Диагнозите му са много: хидроцефалия, вторична краниосиностоза, епилепсия, детска церебрална парализа със спастична квадрипареза и кортикална зрителна увреда. Митко е със 100% ТЕЛК с чужда помощ.", споделя майката на детето. Затова той има нужда от постоянни терапии, за да продължи да развива уменията си. Посещава плуване, рехабилитация, ерготерапия, уроци по невропластичност, логопед, психолог и специалист по ранно детско развитие. Напредъкът идва бавно, но го има. И точно той дава сили на семейството му да продължава.

Цената

За съжаление, необходимите терапии струват около 2000 евро месечно, а Митко ще се нуждае от тях още години. Това е непосилно за неговото семейство.

"Не молим за еднократно чудо. Молим за възможност да продължим да помагаме на детето си да се развива. Мечтаем един ден Митко да седне сам, да се изправи, да направи първата си крачка без чужда помощ. Не знаем кога и докъде ще стигне, но знаем колко много вече е постигнал. Моля ви, помогнете ни да не прекъсваме терапиите му. Помогнете ни да дадем на нашето момче възможно най-добрия шанс за самостоятелен живот.Всяко дарение и всяко споделяне са безценна подкрепа за Митко и за нашето семейство."

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