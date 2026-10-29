Първи резултати от вота:

Да помогнем на Александър да прогледне!

29 октомври 2026, 15:05 часа 376 прочитания 0 коментара
Снимка: личен архив
Да помогнем на Александър да прогледне!

Очите на Александър почти не се отварят. Клепачите му не се вдигат и процепът е толкова тесен, че зеницата му не се вижда. Алекс е на 9 години. Освен това е силно късоглед, вече с 16 диоптъра, и зрението му продължава бързо да се влошава. Първата операция не е помогнала на детето. Сега той има нов шанс, но семейството му не може да плати операцията. 

Млада майка се нуждае от спешна трансплантация

Заболяването

Алекс е роден с блефарофимоза. Това е рядко заболяване, при което очните цепки са силно стеснени, а клепачите не се отварят както трябва. Да вижда, да чете и да пише за него е битка всеки ден. Докато другите деца просто отварят очи, Алекс гледа света през тесен процеп и през 16 диоптъра. 

Още: Да помогнем на малкия Митко да проходи

За първи път от години семейството има надежда, че очите на сина им ще се отворят и светлината ще стига свободно до зеницата му. По този начин може да се запази зрението, което му остава. Без операцията то ще продължи да се губи.

Как може да помогнем и повече за кампания вижте ТУК

Самотна майка на две деца търси средства за спешно лечение

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Александър Димитров В помощ на
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
Още от В помощ на
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес