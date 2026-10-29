Да помогнем на Александър да прогледне!

Очите на Александър почти не се отварят. Клепачите му не се вдигат и процепът е толкова тесен, че зеницата му не се вижда. Алекс е на 9 години. Освен това е силно късоглед, вече с 16 диоптъра, и зрението му продължава бързо да се влошава. Първата операция не е помогнала на детето. Сега той има нов шанс, но семейството му не може да плати операцията.

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Заболяването

Алекс е роден с блефарофимоза. Това е рядко заболяване, при което очните цепки са силно стеснени, а клепачите не се отварят както трябва. Да вижда, да чете и да пише за него е битка всеки ден. Докато другите деца просто отварят очи, Алекс гледа света през тесен процеп и през 16 диоптъра.

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За първи път от години семейството има надежда, че очите на сина им ще се отворят и светлината ще стига свободно до зеницата му. По този начин може да се запази зрението, което му остава. Без операцията то ще продължи да се губи.

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