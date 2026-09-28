Млада майка се нуждае от спешна трансплантация

Фатме е само на 24 години, майка на бебе на два месеца, и спешно се нуждае от трансплантация на бъбрек. В момента тя не се бори просто с болест. Тя се бори за живота си. Бори се за шанса да остане до детето си, което тепърва има нужда от майка си всеки ден. Нужни са средства за лечението и трансплантацията, които могат да ѝ дадат шанс да остане до детето си.

Майка

Няма по-голям страх за една майка от мисълта, че може да не успее да отгледа своето дете. А бебето на Фатме е само на два месеца. То има нужда от нея сега. И ще има нужда от нея всеки ден занапред. Затова се обръщаме към вас с огромна молба.

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Помощ

"Моля ви, помогнете на Фатме да получи шанс за живот. Всяко дарение, независимо от размера му, е крачка към лечението, от което тя спешно се нуждае. Ако нямате възможност да дарите, моля ви, споделете кампанията. Едно споделяне може да достигне до човек, който ще подаде ръка. Нека помогнем на Фатме да се върне здрава при детето си.", призовават нейните близки.

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