Калоянчо е роден преждевременно, но е имал любопитни очи и голяма слънчева усмивка, дори е успявал да каже първите си думички. През първата си годинка той се развива с леко забавяне, което при недоносените деца е нормално. Но след прием на ноотропил всичко това изчезва. Отключват се стереотипи, крясъци, блуждаещ и празен поглед, след което е поставена и диагнозата атипичен Аутизъм. В последствие Калоян отключва и епилепсия, която за щастие, е овладяна с медикаменти.

Да помогнем на Александър да прогледне!

Лечението

"По все възможни начини се опитвахме да преборим, това състояние, но така и не успяхме. Благодарение на хипербарната оксигенация, транскраниалната електро стимулация, безглутеновата и лактозна диета, успяхме да подобрим разбирането, концентрацията и да понамалим стереотипите. Но Калоянчо си остава все още изцяло зависим от помощта на възрастен. Последната ми надежда, един ден момченцето ми да може само да се справя в ежедневието е терапия със стволови клетки в Нови Сад (Сърбия). Ежедневно чета за напредъка и успеха след вливки, при деца в неговото състояние", споделя неговата майка.

"Обръщам се към всички вас и ви моля помогнете на детенцето ми да има своя шанс за самостоятелен живот, защото аз няма да мога завинаги да съм до него!", допълва още тя.

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Помощ за Лора в борбата с тежко заболяване