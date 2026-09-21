Да помогнем на Деси за лечението ѝ

Деси е на 48 години – прекрасна съпруга и любяща майка на две момчета (на 15 и 22 г.). Днес нейното семейство е изправено пред най-тежкия си изпит и прави всичко по силите си, за да измъкне Деси от лапите на диагнозата рак. Битката с това коварно заболяване Деси започва през късната пролет и вече има проведени терапии. Направени са множество интервенции. В момента състоянието и е притеснително поради факта, че и е силно ограничено приемането на храна и течности.

Шанс

Единственият шанс и надежда в момента е спешно лечение в клиника в Турция. Лекарите там дават надежда, че има какво още да бъде направено. Дават сили на Деси и нейното семейство да продължат да се борят.

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"В тези трудни за всички времена знаем, че всяка помощ е ценна. Затова ви молим от сърце – помогнете ни! Всяко дарение, всяко споделяне ни приближава до целта. Помогнете на двама сина да запазят майка си, а на мен – жената на живота ми! Момичето, което вече 25 години ме кара да се чувствам обичан, уважаван и ценен. Благодарим на всеки, който ще отвори сърцето си за нас и ще ни подаде ръка в този съдбовен момент!", призовава нейният съпруг.

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Малкият Деян може да се излекува, но не достигат средства