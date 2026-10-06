Самотна майка на две деца търси средства за спешно лечение

Теодора е самотна майка съм на две прекрасни деца на и на 4 години. За съжаление наскоро разбира, че има рак на гърдата, който е преминал в 4-ти стадий. Жената събира средства за спешно лечение в Турция. В момента Теодора няма възможност да работи заради предстоящото лечение и тежка хормонална блокираща терапия, чиито странични ефекти, включително пълно изтощение, ставни болки и резки промени в състоянието, правят невъзможно полагането на труд, докато същевременно се грижа за 4-годишното момиченце.

Млада майка се нуждае от спешна трансплантация

Помощ

Може да помогнете на Теодора по следния начин:

• Revolut tag: queenisis

• IBAN: Теодора Смит – BG21STSA93000024139326

• Или дарете на тази кампания без никакви такси!

Операцията

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Криоаблацията е доказана, минимално инвазивна процедура, която унищожава туморните клетки, дава ми възможност да запазя гърдите си и да се възстановя по-бързо. Операцията е спешна, защото с всеки изминал ден рискът от още разсейки нараства, споделя Теодора.

Всяка сума, дори 10 или 20 евро, е една крачка по-близо до нейното изцеление. Ако имате възможност да подкрепите кампанията с малка месечна сума, това ще ни осигури стабилност през предстоящите месеци на хормонотерапия и възстановяване.

Да помогнем на Деси за лечението ѝ