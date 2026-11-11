Има шанс за Ния! Да помогнем!

Ния е много желано и чакано дете, родено нормално след спокойна бременност. Но на втория ден след раждането си започва да получава гърчове по няколко на ден. Започва битка за живота й в неонатологията на детска болница СБАЛ по Детски Болести „проф. Д-р Иван Митев“, под професионалните, всеотдайни грижи на доц. Георгиева и нейният прекрасен екип, където е диагностицирана с диагнозата епилепсия дължаща се на мутация на гена KCNQ2 The s637C>T, p.Arg213 Trp.

Да помогнем на малкия Митко да проходи

Заболяването

Заболяването се изразява в развитието на епилептична енцефалопатия, проявяваща се в периода на новороденото с тежки, трудни за контролиране припадъци през първите седмици от живота, последвани от спектър от увреждания в развитието, които често са тежки. След уточняване на диагнозата и прилагане на точното лекарство, гърчовете бяха овладяни, но пораженията, които бяха нанесли един след друг започнаха да се появяват.

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Към днешна дата Ния е на 7 навършени години, но още не може да ходи, да говори, да се храни с подходяща за възрастта й храна. Всички тежки поражения, дължащи се на болестта са на лице - двигателни, социални, езикови, когнитивни.

Надеждата

Надеждата за семейството идва от Словакия, където след проведена двуседмична интензивна рехабилитация, включваща редица процедури Ния най-после казва най-святата дума "мама". За да продължи напред, препоръката на центъра е да се посещава четири пъти годишно. В България детето всекидневно посещава други терапии, които също имат своята цена. До този момент семейството се справя само, но вече ще имат нужда от 4 пъти на обща стойност от 66679.00 лева.

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