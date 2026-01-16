Венера във Водолей: Тези 5 зодии ще създадат приятелства здрави като стомана

Нашите приятели също са сродни души и никога не знаем кога е вероятно да ни се пресекат пътищата и да създадем съдбоносни приятелства. Е, всичко зависи от движението на космоса. Докато лъчезарната и очарователна Венера преминава през странния Водолей от 17 януари до 10 февруари, има 5 зодии, които вероятно ще създадат някои нови връзки, които ще се окажат здрави като стомана.

Овен

Докато страстната Венера се установява в грабващия вниманието Водолей, може да забележите повече ангажираност в социалните мрежи. Ще започнете наистина да блестите и да се откроявате в метавселената, а с допълнителното внимание може просто да се сблъскате с някого, когото срещате в дигитално пространство. Всичко започва с лични съобщения и изведнъж ще се почувствате сякаш сте приятели от десетилетия. Разбира се, трябва да имате едно наум при споделянето на лична информация, но не се страхувайте да общувате с непознати. Ако в реалния живот присъствате на някакво голямо събиране, бъдете отворени за срещи с хора. Вселената ви води към приятелство, съответстващо на душата ви, където най-малко го очаквате.

Още: Духовно послание за всяка зодия за 17 януари 2026

Близнаци

Обикновено трябва да сте на едно и също интелектуално ниво, за да осъществите истинска връзка. Когато освободената Венера се влезе в иновативния и странен Водолей, може да срещнете някой специален в стремежа си към знания, нови умения, духовност или култура. Този транзит активира вашия 9-ти дом на Висшия ум, така че шансовете за създаване на приятелство, докато сте в образователна среда, по време на духовна практика или по време на пътуване, са изключително високи. Тази връзка ще бъде на друго ниво и ще осигури вида стимулация, която търсите в приятелството. Вероятно ще има усещане за електричество между вас двамата. Това, което отличава този човек от другите, е способността му да ви отвори ума.

Дева

Още: Хороскоп за днес, 17 януари: Събота е като топло одеяло за Рибите, но за Девите ще е като студен душ

Като Дева, вероятно наистина се наслаждавате на ходенето на работа, но нещата ще станат много по-добри, защото може би ще се превърнете в нов офис звяр. Да, изглежда, че ежедневната работа ще бъде по-гладка със сродна душа, с която да я споделяте. Може да започнете да се сближавате с новоназначения, да си намерите общ език или просто да се засечете с колега, когото никога преди не сте срещали. Това ще промени всичко, знаейки, че имате съюзник, някой, който ви пази гърба – на когото можете да разчитате в добро и лошо. Въпреки че това партньорство започва като бизнес, вероятно ще откриете, че бързо води и до удоволствие. Ако работите за себе си, това може да се превърне в приятелство с независим изпълнител или фрийлансър, когото наемете. Така или иначе, работата с този приятел ще ви внесе допълнителен тласък и ще окаже голямо влияние върху ежедневието ви, тъй като Венера, водена от ценности, се чувства уютно в новаторския Водолей.

Везни

Винаги е хубаво да имате приятели със сходни интереси. Ако се занимавате с хобита и дейности в извънработно време, може да си намерите нов приятел. Вече споделяте страст към нещо конкретно и има вероятност да се свържете по повече от един начин. Независимо дали става въпрос за спорт, музика или артистични/творчески дейности, ще се озовете на правилното място в точното време. Макар че това може да не е така за всяка Везна, е много вероятно да прехвърчат искри - тъй като домът, управляван от Водолей във вашата карта, също е склонен да завързва връзки от общи интереси. Това, което започва като невинно и лесно приятелство, може да доведе до привличане и експлозивна страст с вашия любовно-центричен управител Венера в този интригуващ въздушен знак.

Още: 3 зодии, които привличат връзки с високи вибрации през 2026

Стрелец

Водите активен начин на живот, винаги пътувате насам-натам. В пътуванията си често се свързвате със сродни души и интересни личности. Това безгрижно отношение и общ ентусиазъм действат като магнитна сила. С примамливата Венера в нестандартния Водолей, може да се окаже, че прекарвате по-голямата част от времето си на едно място, но въпреки това това може да бъде приключение - особено защото ще срещнете някои интригуващи личности и приятели.

5 зодии, които ще намерят приятелства за цял живот през 2026