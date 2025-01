5000-годишното "Колело на душите" в Израел не е било обсерватория

Изследване поставя под съмнение дългогодишното вярване, че Колелото на душите (Rujm al-Hīrī) – древният голански каменен кръг в Израел, е бил използван като астрономическа обсерватория. Изследователи от университета в Тел Авив са установили, че текущото подравняване на мястото не съответства на небесните събития, както се смяташе преди. „Колелото на душите“, известно още като „Стоунхендж на Изтока“ или „Колелото на духовете“, представлява поредица от концентрични каменни кръгове, обграждащи централна гробна могила с малка камера.

Построен с около 40 000 тона камъни, обектът датира от 3000 – 2700 г. пр.н.е. Докато целта му остава неясна, някои теории предполагат, че е бил използван за ритуали, свързани със слънцестоенето или други небесни събития.

Изследователският екип анализирал мястото с помощта на усъвършенствани инструменти за дистанционно наблюдение, за да проучи как земята се е променила в продължение на хиляди години. Те открили, че голанският каменен кръг в Израел се е движил и въртял постепенно, със скорост от 8 до 15 милиметра на година.

Вход към гробната камера на Колелото на душите. Ani Nimi / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

В продължение на хилядолетия това движение е добавило няколко метра. Това откритие подкопава идеята, че структурата е умишлено подравнена с небесните тела.

„Спекулациите, че мястото е било подравнено с небесни тела от миналото, не се подкрепят“, заявяват изследователите. Те отбелязват, че мястото се е завъртяло обратно на часовниковата стрелка и се е изместило от първоначалната си позиция, което прави входовете и радиалните му стени несъвместими с астрономическите подравнения.

Проучването е публикувано в рецензираното списание Remote Sensing през ноември 2024 г. Изследването е проведено от д-р Олга Хабарова от университета в Тел Авив, д-р Михал Биркенфелд от университета „Бен-Гурион“ и д-р Лев Епелбаум от Азербайджанския индустриален институт.

