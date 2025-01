Археолози откриха огромен подземен град в Централен Иран

Разкопки в исторически важния град Абарку в провинция Язд в Централен Иран смаяли археолозите и ги накарали да преосмислят това, което смятали, че знаят за историята на региона. Докато копаели под пет исторически къщи, изследователите били шокирани да открият останките на нещо, което изглеждало като изгубен подземен град.

Първоначалната находка се състояла от тайни стаи под домовете, но станало ясно, че те се свързват с нещо много по-обширно.

„Наличието на малки каменни камери в историческите къщи на Абарку, разположени под каменното корито, показва тяхната специална функция в миналото и следователно започнаха изследвания, които доведоха до откриването на подземно селище“, казва кметът на Абарку Хосейн Хатами.

„Като се има предвид възможността да има още примери за този подземен комплекс в други квартали и може би в целия исторически контекст на Абарку, изследванията продължават и сега са стигнали до откриването на красив канал, направен от издялан камък.“

Archaeologists have uncovered a remarkable “underground city” beneath five historical homes in the ancient town of Abarkuh, located in Yazd province, central Iran.https://t.co/hkDffTMV4u