COVID-19 доведе до ужасно замърсяване с пластмаса на океаните

По време на пандемията от COVID-19 повече от 25 000 тона пластмасови отпадъци - маски и ръкавици, са се озовали в Световния океан, сочи ново проучване.

Това се равнява на повече от 2000 двуетажни автобуса отпадъци, съобщи The Guardian. И в рамките на няколко години част от тези пластмасови ръкавици, пликове, и предпазни маски ще стигнат Северния полюс, пише БГНЕС. Отделно, заради пандемията са генерирани над 8 000 000 тона пластмасови отпадъци общо. Повечето боклук е генериран от болници и лечебни заведения.

Земята умира - заради поголовно замърсяване Хиляди синтетични вещества са изтекли безвъзвратно в екосистемите на планетата и хората едва сега започват да осъзнават кошмарните посл... Прочети повече

Изследването установява, че от началото на пандемията през декември 2019 г. до август 2021 г. 193 държави са произвели около 9,2 милиона тона отпадъци пряко свързани с медицински материали. По-голямата част от пластмасата - около 87,4% - е била използвана от болници, докато 7,6% е била използвана от физически лица. Опаковките и комплектите за тестване съставляват съответно около 4,7% и 0,3% от отпадъците, съобщават авторите на проучването, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Екипът разработва и модел, който да предскаже колко от тези пластмасови отпадъци се озовават в океана след като са били изхвърлени. Прогнозите сочат, че към 23 август около 28 550 тона пластмасови боклуци вече са в океаните. Пренесени са там от 369 големи реки.

След три години по-голямата част от боклуците ще се изместят от повърхността на океана към плажовете и морското дъно, като до края на годината над 70% от тях ще бъдат изхвърлени по плажовете.

Докато в краткосрочен план боклукът ще засегне най-вече крайбрежните среди близо до първоначалните си източници, в дългосрочен план може да се образуват боклуци в открития океан, прогнозира моделът. Например, цели острови от предпазни маски и ръкавици могат да се натрупат в североизточната част на Тихия океан и югоизточните Индийски океани. А пластмасата, която се отива към Арктическия кръг, ще приключи директно на морското дъно, прогнозира моделът. Изследователите също така прогнозират, че до 2025 г. ще се образува така наречената циркумполярна зона за натрупване на пластмаса.

И в края на този век моделът предполага, че почти всички пластмаси, свързани с пандемията, ще се озоват или на морското дъно (28,8%), или по плажовете (70,5%). Това може да доведе до пълно ликвидиране на морските екосистеми.

"Последната пандемия от COVID-19 доведе до повишено търсене на пластмаса за еднократна употреба, засилвайки натиска върху този проблем, който и без това е извън контрол. Тези констатации подчертават горещите реки и водосбори, които изискват специално внимание при управлението на пластмасовите отпадъци", пишат авторите на изследването.

Проучването подчертава необходимостта от по-добри системи за събиране, третиране и изхвърляне на медицински пластмасови отпадъци в развиващите се страни, за да не попадат в реките, както и цялостна необходимост от ограничаване на употребата на пластмаси за еднократна употреба и увеличаване на използването на устойчиви алтернативи, където е възможно, пишат авторите.