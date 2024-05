Как изгрява и залязва Слънцето според плоскоземците? (ВИДЕО)

Още: И все пак световете се формират плоски. Вероятно Земята също е била такава

И така, битката между кръглоземците и плоскоземците е основно словесна и писмена и досега не знаем да се е стигало до сериозни сблъсъци между привърженици на противоположни вярвания. И все пак, трябва да признаем, че теорията, че Земята е кръгла (или по-скоро е с форма на ротационен елипсоид), е доказвана множество пъти още от Аристотел до наши дни чрез космически кораби и изкуствените спътници, които обикалят Земята.

Въпреки всичко обаче привържениците на теорията за плоската Земя са твърдо убедени, че те са прави. И ако приемем, че това наистина е така, то е редно да можем да обясним някои явления в контекста на плоскоземието. Един от важните процеси е изгряването и залязването на Слънцето. Ето как би изглеждал този процес, ако Земята наистина беше плоска:

This is how the sun rises and sets according to flat earthers pic.twitter.com/rnlWAcD58j