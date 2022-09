Масов гроб на хора без черепи от времето на неолита е открит в Словакия

Масовите гробове, в които са погребани жертвите на едно събитие (например въоръжен сблъсък, епидемия или ритуално убийство), са доста редки в дълбоката древност. В Европа са известни подобни обекти, датиращи от епохата на неолита. Например в Германия, по време на разкопки в Талхайм, археолозите открили яма с дължина около три метра, в която се намирали останките на 18 възрастни и 16 деца, починали от насилствена смърт, за което свидетелстват многобройни травми.

Този обект се отнася към представителите на културата на линейната керамика и датира приблизително от 4900 – 4800 г. пр.н.е. Друг пример за масов гроб (Аспарн-Шлетц), отнасящ се към същата култура, е открит от археолози в Австрия. В ров, опасващ селището, изследователите открили останките на 67 души, убити около 5207 – 4849 г. пр.н.е. Известни са и примери за масови гробове на хора без видими следи от насилие – например селището в Менвил във Франция или паметникът Видерщат в Германия.

Заслужава да се отбележи и масовият гроб на културата на кълбовидните амфори, открит през 2011 г. близо до полското село Кошице. Там археолозите разкопаха останките на 15 мъже, жени и деца, починали около 2880 – 2776 г. пр.н.е. Антрополозите са установили, че всички тези хора са били убити с удари по главата. Палеогенетичният анализ показал, че останките принадлежат на седем жени и осем мъже, които са били в родствени връзки. Освен това хората, които са ги погребали, са знаели за това. Те положили телата на близки роднини едно до друго, като майки с деца и братя със сестри.

I. Cheben / Institute of Archaeology of the Slovak Academy of Sciences

Съвместна експедиция на Института по археология на Словашката академия на науките и Университета Кийл под ръководството на д-р Иван Чебен за седми сезон проучва един от най-големите селищни комплекси от каменната ера в Централна Европа, открит в малкото градче Врабле в Южна Словакия. Този паметник, обхващащ площ от около 50 хектара, е датиран от археолозите около 5250 – 4950 г. пр.н.е., тоест епохата на неолита. Подробно геофизично проучване на селището разкрило останките от повече от 300 дълги къщи. В същото време, според изследователите, на всеки отделен етап от съществуването на селището броят на такива жилищни сгради може да е достигал 50 – 70. Освен това селището е било оградено с ров и палисада.

Археолозите отбелязват, че още през миналите сезони са открили погребения в селището. Тази година обаче те се натъкнали на траншея, в която имало голямо струпване на кости. Според изследователите в нея са се намирали останките на поне 35 души. Според антрополога Зузана Хукелова телата първоначално са били погребани в различни положения, като легнали по гръб, по корем, настрани и в жабешка поза. Тя отбелязва, че черепите почти на всички тези хора липсват – археолозите са открили само един, който е принадлежал на дете. По предварителни оценки много от тези хора са били тийнейджъри.

M. Ruttkay / Institute of Archaeology of the Slovak Academy of Sciences

С помощта на допълнителни изследвания учените очакват да разберат защо всички тези хора са се озовали в общ гроб. Може би са били жертви на масово насилие, избухване на епидемия или са били принесени в жертва като част от ритуал. Изследователите също възнамеряват да разберат как тези хора са свързани генетично, както и да установят кога са загубили черепите си. В допълнение в този масов гроб археолозите открили пробит човешки зъб, който може да е бил част от някакъв вид амулет.

