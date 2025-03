След почти 2000 години възстановиха фара на император Нерон в Патара

Древният фар в Патара, построен от римския император Нерон и разрушен от природни бедствия, е на финалните етапи на реконструкция и отново ще осветява пътя за моряците. Фарът е възстановен от руините с оригинални камъни.

Патара е древен град, разположен в Югозападна Турция, в провинция Анталия, известен с богатата си история и археологическо значение. Някога столица на Ликийската лига, Патара е била важен пристанищен град в древността и е служил като основен търговски център и център за морски дейности.

Градът е известен и с добре запазените си руини, включително театър, храмове и древния фар, който напътствал моряците. Скоро фарът отново ще осветява пътя на моряците, подчертавайки трайното наследство на Патара като жизненоважно пристанище.

Така изглеждаха руините на фара. Angela Stefanoni / CC BY 3.0

Възстановяването на фара на Патара започва през 2020 г., обявена за „Година на Патара“ от Министерството на културата и туризма на Турция в чест на града, който дълги години е бил столица на Ликийската лига. Сега усилията за възстановяване на почти 2000-годишния фар са достигнали финалните си етапи.

Разкопките около фара с височина около 26 метра, унищожен от природни бедствия, разкрили хиляди оригинални строителни камъни. Тези камъни били възстановени в „каменна болница“, създадена в региона след изготвянето на проекта, пише Аrkeonews.

Камъните, които били индивидуално изследвани и укрепени от експерти, били поставени с кран на постамента на фара, който е висок 4 метра. Със завършването на купола на фара, който включва надпис, който гласи: „Аз съм император Нерон. Построих този фар за безопасността на моряците“, заедно с релефа на делфин, по-голямата част от работата по фара е завършена.

Фарът е стоял 1300 години

Д-р Шевкет Акташ, ръководител на разкопките на древния град Патара, казва, че оригиналните камъни на фара са били открити през 2004 г. Фарът има два специални надписа, приписвани на император Нерон и губернатора на Ликия Секст Марк Приск.

Възстановеният фар отново ще показва пътя на моряците. Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism

„С приключването на реставрационния процес този важен артефакт ще бъде предоставен на научната общност. Целта ни е през първата половина на годината да завършим озеленяването и стъпалата, да осветим фара и да го отворим за посетители“, казва той.

Изследователят отбелязва, че фарът е един от значимите примери, които са били възстановени в съответствие с неговата 2000-годишна оригинална структура, текстура и архитектура. „Фарът е стоял 1300 години и е бил разрушен от земетресение. Това е много важна ценност за археологията и научната общност. Вярваме, че туристите ще идват само за да видят фара. Той ще допринесе значително за научната общност и ще привлече много посетители в Патара, след като бъде запален за първи път“, казва Акташ.

Известно е, че фарът, построен от римския император Нерон през 64 ​​г. сл. Хр., е бил разрушен през 1481 г. поради земетресение в Родос и последвалото цунами, като руините по-късно са изгубени сред пясъчните дюни в района на пристанището.