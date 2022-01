След преболедуване от КОВИД и дълъг КОВИД: пенисът и тестисите може да се свият

Буквално всеки ден учени откриват нови и нови поражения върху човешкото тяло вследствие от коронавируса SARS-CoV-2. Един случай обаче безспорно привлича внимание - свиване на пениса.

Случаят е установен след голямо проучване на University College London с участието на 3400 души. То е било посветено на последствията от т.нар. дълъг КОВИД. Това са случаите, при които след активната фаза на инфекция преболедувалият продължава да изпитва различни симптоми няколко месеца - най-често се уморява лесно, задъхва се дори при елементарно физическо усилие и не може да се концентрира.

В проучването е бил идентифициран 30-годишен мъж, който се е заразил с КОВИД и след прекарване на болестта половият му орган се е свил с около 1 инч (2,5 сантиметра) - а той е бил с размер над средния преди това. Според лекари, причината е, че вирусът е засегнал кръвоносни съдове, пише БГНЕС.

Говорейки в подкаста How To Do It, мъжът разказа: "Аз съм хетеросексуален мъж, на около 30 години. През юли миналата година се заразих с Ковид. Когато ме изписаха от болницата, имах проблеми с еректилната дисфункция. Пенисът ми се е свил. Лекарите го обясняват с увреждане на кръвоносните съдове и смятат, че ще остане така завинаги".

Случаят е потенциално доказателство, че SARS-CoV-2 може да попадне в кръвта, а оттам – и в пениса. Това обаче е рядък феномен. Изследването на University College London сочи, че при 5% от влезлите в проучването мъже (с дълъг КОВИД) има свиване на тестисите или пениса след прекаран КОВИД. Този ефект не е неизвестен - още през пролетта на миналата година излезе сериозно изследване в World Journal of Men’s Health, доказващо, че КОВИД може да засегне мъжкия полов орган.