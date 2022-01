Учени изясниха ползата от кафето за организма

Учени от университетите в Саутхемптън и Единбург са открили ползите от кафето за организма. Според тях употребата на любимата ободрителна напитка намалява риска от чернодробни заболявания и от смърт, пише The Mirror

Изследователите анализирали данните на 495 500 хиляди души от Биобанката на Великобритания. Установено било, че рискът от хронично чернодробно заболяване бил с 21 процента по-нисък при тези, които редовно пият кафе, при това вероятността от избягване на смърт се увеличава с 40 процента, а благодарение на кавеола и кафестола в кафето рискът от мастно чернодробно заболяване намалява с 20 процента.

Според автора на изследването Оливър Кенеди това откритие е важно за онези страни, където поради ниските доходи на населението хората почти нямат възможности за качествена медицинска помощ.

По-рано диетологът Елеана Кайданян заяви, че навикът да се добавят значителни количества сметана или мляко към кафето може да бъде вреден за хората с високи нива на холестерол в кръвта.

„Наситените мазнини в сметаната и млякото, добавяни към кафето всеки ден (и обикновено много пъти на ден), могат да повлияят на нивата на холестерола на човек“, предупреждава тя в портала Eat This, Not That!.

В същото време няма високият холестерол няма симптоми, той се открива само с помощта на изследвания. Показателите се влияят от това, какви мазнини консумира човек на постоянна основа.

Сокът от червена боровинка може да се отрази положително на нивото на холестерола, са установили учени от университета в Лавал в Канада. Според тях този ефект се дължи на полифенолните съединения, съдържащи се в плодовете.

Освен това напитката може да помогне и за нормализиране на кръвното налягане. И така, в рамките на 45 проучвания е установено, че средно систолното налягане при тези, които консумират тази напитка, се снижава с 1,52 милиметра живачен стълб, а диастолното - с 1,78 милиметра живачен стълб.