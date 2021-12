Кафето може да спаси черния дроб от унищожение

Черният дроб отговаря за редица важни процеси в тялото, но самият той също се нуждае от помощ. Според диетолога Кортни д'Анджело кафето ще помогне в грижата за черния дроб.

Ползите от кафето за черни дроб се обясняват с няколко причини, казва Д'Анджело. Има изследвания, които показват, че пиенето на кафе помага за намаляване на риска от опасни чернодробни заболявания - цироза и мастна хепатоза.

При цирозата черният дроб постепенно се разрушава, паренхимната тъкан се заменя с фиброзна тъкан, а хепатозата се характеризира с натрупване на мазнини и колаген във или около черния дроб.

„Кафето има способността да намалява складираните мазнини и да увеличава защитните антиоксиданти в черния дроб, тъй като антиоксидантите неутрализират вредните свободни радикали, което помага за предотвратяване на увреждане на клетките“, казва диетологът в Eat This, Not That!.

Специалистът добавя, че наскоро е публикувано проучване за способността на кафето да намалява образуването на белези на чернодробната тъкан, което в дългосрочен план намалява риска от цироза.

Според Д'Анджело черното кафе има най-добър ефект върху черния дроб. Препоръчва се намаляване на количеството подсладители или мляко, тъй като е доказано, че добавената захар уврежда черния дроб. Също така се препоръчва да се консултирате с Вашия лекар - може да има противопоказания.