ГЕРБ и ДПС в легалност - годината през погледа на Спасиана Кирилова (ВИДЕО)

За мен политическата година започна със съставянето на кабинета "Желязков". Правителството затвори тази година със своята оставка. Това заяви в предаването "Студио Actualno" журналистът и един от водещите на предаването Спасиана Кирилова, коментирайки големите събития на 2025-а.

По думите на Кирилова това е била и годината на ГЕРБ-СДС и ДПС-Ново начало. "Това сътрудничество мина в легалност, стана очевадно и изкара хората на улицата", подчерта Спасиана Кирилова. Според нея замисълът на коалицията е трябвало да бъде четворен, но в крайна сметка се е случила сглобка с негласната подкрепа на партията на Пеевски.

Кирилова открои събитията около подпалването на сградата на Европейския парламент и Европейската комисия в София, заиграването с имунитети в Народното събрание и напрежението между Делян Пеевски и Асен Василев. Според Кирилова другото голямо събитие е свързано с темата за референдума на еврото, повдигната от президента Румен Радев.

В края на годината и де факто, и де юре сме без изпълняващ функциите главен прокурор, подчерта Кирилова, като посочи, че и през тази година скандалите около съдебната система са показали нуждата от радикални реформи.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.