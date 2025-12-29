Кабинетът подаде оставка:

ГЕРБ и ДПС в легалност - годината през погледа на Спасиана Кирилова (ВИДЕО)

29 декември 2025, 19:30 часа 497 прочитания 0 коментара

За мен политическата година започна със съставянето на кабинета "Желязков". Правителството затвори тази година със своята оставка. Това заяви в предаването "Студио Actualno" журналистът и един от водещите на предаването Спасиана Кирилова, коментирайки големите събития на 2025-а.

По думите на Кирилова това е била и годината на ГЕРБ-СДС и ДПС-Ново начало. "Това сътрудничество мина в легалност, стана очевадно и изкара хората на улицата", подчерта Спасиана Кирилова. Според нея замисълът на коалицията е трябвало да бъде четворен, но в крайна сметка се е случила сглобка с негласната подкрепа на партията на Пеевски.

Кирилова открои събитията около подпалването на сградата на Европейския парламент и Европейската комисия в София, заиграването с имунитети в Народното събрание и напрежението между Делян Пеевски и Асен Василев. Според Кирилова другото голямо събитие е свързано с темата за референдума на еврото, повдигната от президента Румен Радев.

В края на годината и де факто, и де юре сме без изпълняващ функциите главен прокурор, подчерта Кирилова, като посочи, че и през тази година скандалите около съдебната система са показали нуждата от радикални реформи.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Actualno.com
Actualno.com Отговорен редактор
политика Интервю Студио Actualno Спасиана Кирилова обзор 2026
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес