Ученици от НГДЕК създадоха сайт, който събира диалектите на българските народни песни (ВИДЕО)

Ние установихме, че голяма част от хората не могат да се докоснат дълбоко до красотата на нашето народно творчество, именно защото не разбират думите, които са употребени в песните. И това е идеята на нашия проект, да направим фолклора по-достъпен за всички.

Това разказа Мирослава Емилова от 10В клас на Националната гимназия за древни езици и култури "Константин - Кирил Философ", в предаването "Студио Actualno", във връзка с новосъздадения уебсайт "Песнословник" - проект именно на учениците от 10 клас на НГДЕК.

Целта зад сайта е да се съберат на едно място диалектни думи от всички краища на България, които се срещат в народното творчество и да се обясни техният произход и значение.

"Идеята на този сайт е да събере цялото богатство на българският език , което все още е около нас, но остава малко по-назад. Всяка дума има много силно значение. Някои от думите вече дори не се употребяват в разговорния ни език, но те остават живи и са някакъв вид съкровище, културно наследство, което ние съхраняваме.", обясни зам.директорът на НГДЕК, преподавател по музика и ръководител на проекта Даниел Иванов.

В платформата вече са събрани десетки думи, срещани в народни песни от различни фолклорни области на страната. Всяка от тях е придружена от обяснение на значението ѝ и информация за произхода ѝ.

Работата по проекта включва проучване на народни песни, фолклорни сборници и диалектни речници, както и съпоставка между различни варианти на думите в отделните региони на България.

Учениците систематизират събраната информация и я представят в достъпна дигитална форма чрез уебсайта. Проектът има и образователна цел - да насърчи интереса на младите хора към българския фолклор, език и културно наследство.

Създателите на „Песнословник“ се надяват платформата постепенно да се разширява с нови думи и да се превърне в полезен ресурс както за ученици и учители, така и за всички, които се интересуват от богатството на българските народни песни.

