Ученици от НГДЕК създадоха сайт, който събира диалектите на българските народни песни (ВИДЕО)

13 март 2026, 17:53 часа 260 прочитания 0 коментара

Ние установихме, че голяма част от хората не могат да се докоснат дълбоко до красотата на нашето народно творчество, именно защото не разбират думите, които са употребени в песните. И това е идеята на нашия проект, да направим фолклора по-достъпен за всички. 

Това разказа Мирослава Емилова от 10В клас на Националната гимназия за древни езици и култури "Константин - Кирил Философ", в предаването "Студио Actualno", във връзка с новосъздадения уебсайт "Песнословник" - проект именно на учениците от 10 клас на НГДЕК. 

Целта зад сайта е да се съберат на едно място диалектни думи от всички краища на България, които се срещат в народното творчество и да се обясни техният произход и значение. 

"Идеята на този сайт е да събере цялото богатство на българският език , което все още е около нас, но остава малко по-назад. Всяка дума има много силно значение. Някои от думите вече дори не се употребяват в разговорния ни език, но те остават живи и са някакъв вид съкровище, културно наследство, което ние съхраняваме.", обясни зам.директорът на НГДЕК, преподавател по музика и ръководител на проекта Даниел Иванов. 

В платформата вече са събрани десетки думи, срещани в народни песни от различни фолклорни области на страната. Всяка от тях е придружена от обяснение на значението ѝ и информация за произхода ѝ. 

Работата по проекта включва проучване на народни песни, фолклорни сборници и диалектни речници, както и съпоставка между различни варианти на думите в отделните региони на България.

Учениците систематизират събраната информация и я представят в достъпна дигитална форма чрез уебсайта. Проектът има и образователна цел - да насърчи интереса на младите хора към българския фолклор, език и културно наследство.

Създателите на „Песнословник“ се надяват платформата постепенно да се разширява с нови думи и да се превърне в полезен ресурс както за ученици и учители, така и за всички, които се интересуват от богатството на българските народни песни.

Повече за проекта - вижте в интервюто. 

Александра Йошева Отговорен редактор
Даниел Иванов НГДЕК диалекти Студио Actualno Мирослава Емилова
