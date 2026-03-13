Светлана Джамджиева: Всички политици са се укротили по отношение на Радев. Защо? (ВИДЕО)

Всички политици са се поукротили по отношение на Румен Радев. Защо? Отговор на този въпрос в предаването Студио Actualno даде журналистката Светлана Джамджиева, създател и главен редактор на информационно-аналитичния сайт “Клуб Z“: “Вчера Бойко Борисов даде поредното интервю след години мълчание (пред Кристина Патрашкова, бел. ред.), където казва, че едва ли не Радев му е изпратил вече пратеници. Сега, аз не знам доколко може да се разчита на това твърдение и доколко то е съответстващо на истината, или е въпрос на тълкуване. Но видимо от смекчаването на езика между тях, на нападките най-грубо казано, има такъв уклон. Между другото, в момента всички така са се укротили по отношение на Радев, или почти всички, поне официално.

Затишие преди коалиции?

Да, ние виждаме сатирични мемета и т. н., които са насочени срещу него, знаем с кои политически сили са свързани авторите им, но официално...

Примерно ако ПП-ДБ наистина гледат като безперспективна коалиция (с Радев, бел. ред.), биха могли да сложат един часовник в центъра на София, или в центъра на други градове, който да отброява колко ни струва всеки ден “Боташ“.

Снимка БГНЕС

Всеки ден да трупа сумата отгоре. Не правят такова нещо, което би било ефектно. Същото биха могли да направят и ГЕРБ. Казвам най-елементарния пример. Но и те не правят такова нещо.

Т. е. има едно затишие, но не преди буря, а преди евентуални коалиции. Не знам дали всички искат да бъдат с Радев, но всички смятат, че може да им се наложи да бъдат с Радев.

И затова има едно тихо тупкане на топката. Например лично аз знам, че да речем от ПП-ДБ разчитат, че Пеевски и ГЕРБ ще имат по-малко от 80 депутата.

Т. е. те дори с Радев да не правят коалиция, биха могли да имат конституционно мнозинство да речем за смяна на Конституцията, поправки разни и на Висшия съдебен съвет, което е най-важното.“

Печели време

На въпрос не губи ли време Радев от кампанията с мълчанието си за политическия проект, програмата и листите, Светлана Джамджиева отговори:

“Напротив, той според мен печели време. В смисъл не дава време на противниците му да разнищят основата на неговата листа, на неговите идеи, защото до тук не са проповядвани такива, освен че ние сме против корупцията и против статуквото.

Досега аз лично поне, а и никой не е чул какви принципи ще изповядва тази, даже не е партия, а коалиция.“

Журналистката допуска, че след като бъдат огласени листите на Радев, някои от попадналите в тях ще бъдат обект на ожесточени атаки.

Още – във видеоматериала.