Кой прави далавери с имотите на държавата? Стефан Спасов с примери от София (ВИДЕО)

Държавата е длъжник на София по отношение на неспиращата все още реституция на имоти в реални граници, а не в реална площ. Този процес води до един огромен хаос в градоустройството на столицата ни, защото има стотици частни имоти в междублоковите пространства, в паркове, градини - имоти, които според общия устройствен план са отредени за озеленяване или за социално-образователна инфраструктура и са на практика собственост на частни субекти, които възпрепятстват инициативата на столичната администрация. Единственият начин да се реши този проблем, е когато София има достатъчно голям ресурс, за да придобие тази земя.

Това каза общинският съветник Стефан Спасов в предаването "Студио Actualno" във връзка с предложението на кмета Васил Терзиев за безвъзмездно прехвърляне на имоти от държавата към Столична община.

Общината поиска от държавата да придобие безвъзмездно 23 имота на територията на столицата, за да може да ги ползва за терени за изграждане на детски ясли, градини, училища, настаняване на администрацията, по-добро стопанисване и др.

В отговор на това предложение лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски обяви в профила на партията във Facebook, че ще внесе предложение за налагане на мораториум върху прехвърлянето на държави имоти от служебното правителство на Столична община.

"Най-разумното, което може да се направи е всички тези огромни, над 900 декара имоти, които са на Министерството на отбраната, на Национална компания железопътна инфраструктура, които са с отпаднала за тях необходимост, да бъдат прехвърлени на Столична община, която да може да ги регулира и да започне да заменя или обезщетява собствениците на имотите", обясни Спасов.

През вчерашния ден, общинският съвет подкрепи искането на кмета за придобиването на знакови имоти в София и всички доклади бяха приети единодушно с две изключения - за сградата на СДС само Антон Койчев (групата на ГЕРБ) гласува "въздържал се", а по доклада за парк "Врана" се въздържа и Красимир Гълъбов (независим съветник). Това решение дава право на кмета на София да започне процедура по прехвърлянето им, която изисква първо да се изпратят конкретните държавни обекти на областния управител на София Вяра Тодева, която ще ги предложи за гласуване в Министерския съвет.

