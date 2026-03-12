"Благодарен съм за доброто и лошото": Емре Халилов откровено за детската церебрална парализа (ВИДЕО)

За мен тази тема е много уязвима. Но аз приемам детската церебрална парализа като дар, който ме е оформил като човек. Това заяви в предаването “Студио Actualno” нашият колега видео оператор и монтажист Емре Халилов, говорейки за месец март, който е посветен на информираността за детската церебрална парализа (ДЦП).

Емре Халилов подчерта, че заболяването в свързано с увреждането на мозъка, който афектира двигателните мускули. “Аз имам много малко изразена форма на ДЦП, моята парализа е вид хемипареза. Искам да кажа на хората, които страдат от това, че вие сте чути. Това не е битка как ще те види обществото, това е битка с теб самия. Ти сам трябва да я превъзмогнеш, ще минат подигравките, ще мине всичко, но ти трябва да приемеш себе си преди всичко”, сподели Емре.

Особено след като приключих училище, моето ежедневие, което изградих, го базирам на благодарност. Аз съм благодарен, че не съм по-зле, защото има много тежки форми на ДЦБ. Винаги ще искам да си вържа обувките сам, но нещата, които виждам, са благодарение на детската церебрална парализа. Благодарен съм и в доброто, и в лошото. Доволен съм от това, че мога да се развивам тук сред вас”, сподели Емре Халилов.

Той каза, че черпи своите сили от супергероите, които му дават енергия да преодолява с лекота трудностите.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.