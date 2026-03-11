Защо депутатите и обществото преглътнаха ругатните на Рая Назарян: Говори доц. Петър Чолаков (ВИДЕО)

Какво се случва в една цивилизована и демократична страна, ако председателят на парламента (дама при това), си позволи да ругае от най-високата трибуна? Защо депутатите и обществото преглътнаха ругатните на Рая Назарян? На тези въпроси в предаването Студио Actualno отговори политологът и социолог доц. Петър Чолаков от Института по философия и социология към БАН: “В нашия парламенти мисля, че, на базата на това, което сме видели от така наречения политически елит, може даже да повишат, не само че няма да я накажат. Така че аз даже очаквам повишение да има по-нататък, да се издигне в партийната йерархия на ГЕРБ, да стане по близо до сърцето на върховния лидер да се доближи още повече.

Така че сериозно казано, разбира се не прави добро впечатление. Долнопробен такъв език, уличен, вулгарен. Това, че тя не е знаела, че микрофонът е включен и лови там нейните проблясъци, това не я извинява все пак.“

Магистрали на простотията

Доц. Чолаков коментира и постовете на екс първата дама Десислава Радева, която по повод политическия проект на съпруга си написа във Фейсбук “мене ме нема в целата схема“:

“Не знам, може би иска да става рапър. Може би иска да вземе хляба на Ицо Хазарта. Може би в такава ниша иска да се пласира. Защо явно в другата ниша, ако се доверим на нейното лирическо отклонение, там пък я няма.

Т. е. в партията няма да се случи, ако това е, което има предвид бившата първа дама г-жа Радева. Така че на друго поприще трябва да се изявява.

Вижте, тук нивото е такова, каквото е, както се казва. Това е, което имаме. И лидерът на ГЕРБ също така е прокарал магистрали в това отношение. Имам предвид не във физически план ги е изкарал, това е ясно.

Имам предвид в духовен план ги е прокарал такива магистрали на простотията. Отдавна по него се возят бели джипки и други. Слави Трифонов там също.

Може да не е само актьорска игра

Не знам дали това е, как да кажа, дали е правено с цел да се харесат повече на хората, а всъщност става дума за едни хора, които не са баш толкоз простовати, да го кажем.

Но според мен и двете са верни. Има един такъв чисто характерен елемент, психологически елемент, който излиза на преден план. Т. е. простотията не е само актьорска игра, може би е иманентна част на някои от тези образи.“

Петър Чолаков прогнозира, че с посланията си и вероятното си позициониране по-вляво, формацията на президеинта Румен Радев “Прогресивна България“ ще отнеме доста от гласовете на БСП.

Политологът не изключи вариант в 52 Народно събрание да получим “още от същото“, защото Радев няма да има пълно мнозинство и ще се наложат отново коалиции и сглобки. Не е изключено също така да отидем на втори предсрочни парламентарни избори тази година, смята той.

