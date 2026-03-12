Спасител ли е Радев и защо Пеевски е фактор: Анна Бодакова за протеста на младите (ВИДЕО)

Хората, които гледат рийлове и кратки клипове, трябва да разбират какво се случва в държавата. Това заяви в предаването “Студио Actualno” Анна Бодакова, общественик, граждански активист и влогър.

Когато човек има какво да каже и то е важно, той знае каква е цената, която ще плати. Има истински важни теми, които ти трябва да кажеш на хората - социалната система, бюджетът, черните касички, начинът, по който функционира държавата като цяло. Трябва да има някакъв начин, който да грабне вниманието на хората, подчерта Бодакова.

По думите ѝ крайната цел пред младите хора е да живеят в държава, в която преди това искат да останат. Аз искам България, в която човек се чувства подкрепен, да остане, да може да прави бизнес свободно, държавата да остави този честен бизнес на мира. Това е основната цел, аз искам по-хубава държава за мен, за майка ми, баба ми и дядо ми, подчерта Бодакова.

Тя разказа за своите посещения на протести, които са били свързани срещу появата на Делян Пеевски. “Знаехме, че този човек не трябва да бъде шеф на ДАНС, да не заема публична позиция, ние знаехме това. Той стана заместник-министър на 22 години - по-млад от теб и от мен”, подчерта Бодакова. Ето ни сега толкова години по-късно, Делян Пеевски отново е фактор във властта, за съжаление, припомни още Будакова.

Тя каза, че не смята, че поколението “Z” e феномен.

Водещ: София Бугор