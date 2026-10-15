Ето кога откриват обновения комплекс "Осогово" в Кюстендил

17 октомври,събота, от 18:00 часа -официално откриване на обновения спортен комплекс „Осогово“ в Кюстендил. Очаква ни истински спортен празник, изпълнен с емоции, футболни легенди, млади таланти и много поводи за гордост. Сред специалните ни гости ще бъдат председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, футболните легенди Красимир Балъков и Емил Костадинов, както и представители на спортни федерации и футболни организации.

Програмата започва още по обяд и ще продължи през целия ден!

12:00 ч. – Лекоатлетически демонстрации на ЛК „Пауталия“ и спортни прояви.

13:00 ч. – Атлетически турнир „Кюстендил 2026“, организиран от СКЛА „Цвети Кирилова“, с участието на над 200 деца. Младите състезатели ще покажат своя талант, подготовка и спортен дух.

17:30 ч. – Представяне на децата от футболната школа на ФК „Кюстендил“ – бъдещето на футбола в нашия град.

18:00 ч. – Официално откриване на обновения спортен комплекс „Осогово“!

След официалната церемония – футболни емоции с ветераните на ЦСКА, „Марек“ и „Кюстендил“! На терена ще се срещнат футболисти, оставили своя отпечатък в историята на любимата игра, сред които и бивши състезатели на кюстендилските отбори.

Входовете откъм улиците „Юрий Гагарин“ и „Свети Мина“ ще бъдат отворени.

Очаквам ви на 17 октомври! Нека заедно дадем ново начало на „Осогово“ и превърнем този ден в празник за целия Кюстендил!