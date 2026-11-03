ТЕЦ "Бобов дол" отново е спрял работа

За пореден път ТЕЦ "Бобов дол" е спряла работа. Това се е случило през миналата седмица. От ръководството не съобщават причината.

Според съобщение, публикувано на сайта на Електроенергийния системен оператор, блок 1 на централата е в ремонт, започнал на 1 май тази година, като е трябвало да бъде завършен на 1 октомври.

Същото съобщение от 29 октомври гласи, че ремонтът за частично или цялостно възстановяване на съоръжението предполагаемо се удължава до 8 ноември тази година. Не са ясни обаче причините да не работят другите два блока.

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Живеещите в района с облекчение коментират, че въздухът от близо седмица е чист, без каквито и да е замърсявания, предаде БНР.

"Втори и трети блок също не работят. Усеща се, защото нашите станции показват чист въздух. Доста време не работят и днес по обяд не работеше и веднага се усеща въздухът съвсем различен“, коментира екоактивистката от местното сдружение "За Разметаница" Даниела Тонева.

Екосдружение атакува ТЕЦ "Бобов дол" с жалба до ЕК