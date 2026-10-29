В навечерието на 1 ноември в Банската градина в Кюстендил официално бе открита „Градината на поетите“

В навечерието на 1 ноември в Банската градина официално бе открита „Градината на поетите“ – място за отдих, вдъхновение и среща с поетичното слово, посветено на десет български творци, свързани с Кюстендил и региона.

Събитието, организирано от Регионална библиотека "Емануил Попдимитров" - Кюстендил, събра кмета на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, председателя на Общинския съвет Димитър Велинов, Негово Преосвещенство Велбъждски епископ Исаак, близки на поетите, ученици и почитатели на литературата.

„Смятам, че е време в Кюстендил да започнем да отбелязваме Деня на народните будители подобаващо. С поставянето на пейките, характерни за Банската градина, и с използването на съвременните технологии чрез QR кодове даваме възможност на младите хора да се запознаят с творчеството на нашите поети. Радвам се, че можем да провокираме любопитството им и да ги насърчим да откриват литературното наследство на родния си град“, заяви кметът инж. Огнян Атанасов.

Градината отдава почит на Емануил Попдимитров, Веса Паспалеева, Биньо Иванов, Екатерина Йосифова, Кирил Кадийски, Велин Георгиев, Георги Белев, Георги Струмски, Йордан Милтенов и Людмил Янков. Избраното място не е случайно – тук се намира и паметникът на големия български поет Пейо Яворов.

Инициативата е част от проекта „Кюстендил – град на словото: поетически и приказен културен маршрут“, реализиран от библиотеката с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Създадена е и специализирана интернет платформа poetikn.bg, която представя десетимата автори чрез биографична информация, портрети и документални видеа.

По време на откриването Емануела Дюлгерска и Венцислав Илчев представиха стихотворения от творчеството на поетите, а присъствието на техни роднини и близки придаде допълнителна емоционалност на празника.

„Градината на поетите“ превръща Банската градина в още едно място за среща с литературното наследство на Кюстендил, където словото достига до хората и вдъхновява следващите поколения.

Десет поети. Един град. Едно ново място за среща със словото.