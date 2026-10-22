За първи Кюстендил ще бъде домакин на кръг от Републиканската купа по Суперендуро

На 24 октомври 2026 г. Ендуро парк – Кюстендил ще посрещне втория кръг от Републиканската купа по Суперендуро. Това е първото домакинство на Кюстендил на състезание от националния шампионат по Суперендуро, съобщават от общината. Адреналин, скорост и зрелищни надпревари очакват жителите и гостите на Кюстендил.

Състезатели ще са в три категории – GOLD, SILVER и JUNIOR, и ще премерят сили, умения и издръжливост по атрактивно трасе с разнообразни препятствия.

Акценти от програмата

10:00 ч. – Начало на свободните тренировки

11:45 ч. – Квалификационни тренировки за време

12:45 ч. – Официално откриване

13:00 ч. – Начало на състезателните маншове

14:05 ч. – FAST RACE

15:00 ч. – SUPER FINAL

16:00 ч. – Награждаване на победителите

Организатор е МСК „Ендуро Кюстендил“. Желаещите да участват могат да се запознаят с условията, регламента, категориите и начина на записване на следния линк: https://bgx.bg/page-207.html