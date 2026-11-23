В Кюстендилско тече кампания от страна на кметовете на пограничните села, които разясняват на местните хора за режим и ограниченията при употребата на лични дронове.

Това се налага, тъй като "Гранична полиция" ще използва летателните апарати по охраната на държавната граница и на важни обекти в грничната зона.

В Кюстендилско пограничните села са десетки. Там ще се ползват дронове на "Гранична полиция" за дежурства, занятия или по други поводи по охраната на държавната граница.

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Поради тази причина ползването на любителски дронове там трябва да спре, за да не стават инциденти и да не се влияе на графика на "Гранична полиция".

В Кюстендилско хората, които разполагат с дронове, стават все повече. В граничната зона обаче занимания с дронове вече няма да са разрешени, предаде БНР.

Така например от години използването на дронове е забрнено в района на Рилския манастир, за да не стават инциденти.

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