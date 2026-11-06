„Алея на приказките“ в парка пред Балнеосанаториума - ново привлекателно място за разходка и преживяване в Кюстендил. Любимите български народни приказки оживяват сред зеленината на парка, превръщайки обикновената разходка в приказно приключение за малки и големи. Алеята кани жителите и гостите на града да открият познати истории по различен начин, да споделят красиви мигове с децата си и да създадат нови спомени.

Днес официално открихме новото пространство с участието на малчуганите от подготвителните групи на ДГ „Слънце“ и ДГ „Славейче“, които изпълниха алеята с усмивки, любопитство и детски смях.

Вместо традиционни официални слова, кметът инж. Огнян Атанасов и председателят на Общинския съвет Димитър Велинов подариха на децата специални мигове с любимите детски книжки. Те прочетоха приказки на малките слушатели сред пъстрите илюстрирани рамки за снимки и приказните пейки във формата на книги, превръщайки откриването в истински празник на четенето.

Директорът на Регионална библиотека "Емануил Попдимитров" - Кюстендил София Пейчева представи проекта и отправи призив към всички посетители да пазят новото пространство, за да радва то децата и гостите на Кюстендил и през следващите години.

Шест български народни приказки вече имат свой дом на открито! Чрез QR кодовете посетителите могат да гледат и техните видео версии, представени от актьори на Регионален културен институт – Кюстендил.

Приказните приключения продължават! Библиотекарите от Детския отдел на Регионалната библиотека ще организират тематични срещи и занимания в „Алея на приказките“ за деца от детските градини и училищата, след предварителна заявка.

„Алея на приказките“ е създадена за децата на Кюстендил, но е отворена за всички, които обичат историите, книгите и споделените мигове. Нека заедно я опазим!

Инициативата е част от проекта „Кюстендил – град на словото: поетически и приказен културен маршрут“, реализиран от Регионална библиотека "Емануил Попдимитров" - Кюстендил с финансовата подкрепа на Министерството на културата по Националния културен календар 2026.