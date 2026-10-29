Кюстендил вече е част от Европейската асоциация на историческите термални градове (EHTTA) – международна мрежа, която обединява европейски дестинации с богато термално, културно и историческо наследство. Членството отваря нови възможности за международна видимост на града и за популяризирането му като привлекателна туристическа дестинация.

Кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов получи официалния сертификат за членството на града от президента на EHTTA Рикардо Морандéло (Riccardo Mortandello), кмет на италианския град Монтегрото Терме. Церемонията се състоя в Лутраки, Гърция, в рамките на есенното общо събрание на асоциацията, домакинствано от кмета на община Лутраки – Перахора – Агиои Теодори Георгиос Гкионис (Giorgos Gkionis).

Форумът събра близо 60 представители от 17 държави – кметове на градове членки и представители на ръководството на EHTTA. Участниците обмениха опит и добри практики и обсъдиха перспективите пред историческите термални градове в Европа. Тридневното събитие се проведе под егидата на Министерството на туризма и Министерството на културата на Гърция. Сред официалните гости бяха Христос Димас, министър на инфраструктурата и транспорта на Гърция, и Атина Корка, заместник-областен управител по въпросите на културата на област Пелопонес.

✔️По време на представянето на Кюстендил като нов член на асоциацията инж. Огнян Атанасов открои богатството на града, в който се съчетават минерални извори, хилядолетна история, културно наследство и природни дадености, включително възможности за зимен туризъм. Именно това разнообразие превръща Кюстендил в дестинация с потенциал за развитие на туризма през всички сезони.

Кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов изрази благодарност към Български съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА) и лично към д-р Меглена Плугчиева за оказаното съдействие и подкрепа за присъединяването на Кюстендил към EHTTA.

📌Кюстендил вече присъства и на дигиталната карта на EHTTA, редом до утвърдени европейски термални дестинации. Сред тях са Виши и Енген-ле-Бен във Франция, Спа в Белгия, Баден-Баден и Висбаден в Германия, Монтекатини Терме и Монтегрото Терме в Италия, Рогашка Слатина в Словения, Оренсе в Испания и Бъиле Херкулане в Румъния.

✔️Включването на града в тази международна мрежа го поставя в общ европейски контекст с дестинации, които развиват и популяризират своите минерални води, балнеология и термална култура. Дигиталната карта предоставя допълнителна възможност Кюстендил да достигне до нови публики и да привлече интереса на туристи, които търсят съчетание от здраве, история, култура и природа.

📌EHTTA е свързана с Европейския маршрут на историческите термални градове, сертифициран като Културен маршрут на Съвета на Европа. По данни на организацията мрежата обединява 55 членове от 21 европейски държави и двама международни партньори.

✔️Членството е част от целенасочените усилия на общинска администрация за утвърждаването на Кюстендил като разпознаваема европейска туристическа дестинация.

📌Чрез международното партньорство и популяризирането на уникалното съчетание от минерални извори, хилядолетна история, културно наследство и природни богатства градът получава нова възможност да привлече вниманието на туристи от България и света и да заеме достойно място на европейската туристическа карта.